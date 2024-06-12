В Башкирии перекроют движение по мосту

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Ремонтируемый Шакшинский мост будет закрыт для проезда в обоих направлениях в четверг, 13 июня. Ограничения продлятся всего час — с 11:00 до 12:00.
Проезд будет ограничен из-за геодезических работ, сообщили в мэрии.
Возможность проезда по мосту на указанный период будет только экстренных служб. Для них отведут одну из полос автодороги.
Напомним, ранее в мэрии Уфы информировали о временных запретах на проезд по участкам улиц Тукаева и Комарова. Ограничения будут действовать несколько часов в это воскресенье.