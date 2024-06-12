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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Башкирии перекроют движение по мосту

В Башкирии перекроют движение по мосту

12 июня 2024, 13:34
Фото: Пресс-служба администрации Уфы.
Ремонтные работы на Шакшинском мосту продолжаются, информирует пресс-служба мэрии Уфы.

Ремонтируемый Шакшинский мост будет закрыт для проезда в обоих направлениях в четверг, 13 июня. Ограничения продлятся всего час — с 11:00 до 12:00.

Проезд будет ограничен из-за геодезических работ, сообщили в мэрии.

Возможность проезда по мосту на указанный период будет только экстренных служб. Для них отведут одну из полос автодороги.

Напомним, ранее в мэрии Уфы информировали о временных запретах на проезд по участкам улиц Тукаева и Комарова. Ограничения будут действовать несколько часов в это воскресенье.

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