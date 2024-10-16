Машина всмятку — водитель в шоке

Posted 16 октября, 06:53
Published 16 октября, 06:53
Modified 16 октября, 11:42
Updated 16 октября, 11:42
На 1484 км трассы М-5 «Урал» 25-летний водитель из Иглинского района, управляя «Ладой Гранта», не справился с управлением и врезался в отбойник. Очевидцы утверждают, что момент аварии был весьма драматичным: громкий удар и облако пыли. Сама «Лада Гранта» выглядит довольно печально: перед машины был сильно поврежден при ударе.
В результате этого инцидента водитель получил травмы, на место аварии приехали медики, для оказания помощи. Госавтоинспекция уже начала разбирательство, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По данным региональных спасателей, молодой человек уснул за рулём.
Как ранее сообщал Mkset, водитель квадроцикла решил устроить себе небольшое приключение. Он вместе с пассажирами мчался по автодороге Уфа-Оренбург в сторону аэропорта. В итоге мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.