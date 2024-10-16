Машина всмятку — водитель в шоке

На 1484 км трассы М-5 «Урал» 25-летний водитель из Иглинского района, управляя «Ладой Гранта», не справился с управлением и врезался в отбойник. Очевидцы утверждают, что момент аварии был весьма драматичным: громкий удар и облако пыли. Сама «Лада Гранта» выглядит довольно печально: перед машины был сильно поврежден при ударе.