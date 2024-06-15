mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей

Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей

15 июня 2024, 06:11
Фото: 1MI
Соответствующий документ был опубликован на сайте администрации города.

Торговый павильон снесут в центре Уфы. Речь идет о киоске «Цветы» неподалеку от дома №15 по улице Гафури.

Как сообщается в документе на сайте мэрии, владелец установил его незаконно и не провел демонтаж в установленные сроки, в связи с чем его снесут в принудительном порядке. Кроме того, владелец должен будет возместить понесенные муниципалитетом затраты.

Ранее стало известно, что в рамках застройки микрорайона Затон власти намерены снести ряд построек в частном секторе. На этой территории в будущем планируется проложить автодорогу и возвести несколько высотных зданий.

Читайте также:
В Башкирии перекроют движение по мостуУфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетейКурбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
#Общество#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Закон#Мэрия#Демонтаж#Затон#Цветы#Автодорога#Микрорайон
Подпишитесь
Что будет в Уфе с жильём после закрытия господдержки ипотеки?
Сегодня, 04:20
В Уфе нашли мертвого индуса
Сегодня, 07:08
Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы
Сегодня, 05:51
Движение по улице Бородинской в Уфе ограничат на 3,5 месяца
Сегодня, 05:05
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Вчера, 10:12
"