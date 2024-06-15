Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:16
Торговый павильон снесут в центре Уфы. Речь идет о киоске «Цветы» неподалеку от дома №15 по улице Гафури.
Как сообщается в документе на сайте мэрии, владелец установил его незаконно и не провел демонтаж в установленные сроки, в связи с чем его снесут в принудительном порядке. Кроме того, владелец должен будет возместить понесенные муниципалитетом затраты.
Ранее стало известно, что в рамках застройки микрорайона Затон власти намерены снести ряд построек в частном секторе. На этой территории в будущем планируется проложить автодорогу и возвести несколько высотных зданий.