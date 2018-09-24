«Салават Юлаев» в Челябинске крупно выиграл у «Трактора»

Сегодня уфимский «Салават Юлаев» сыграл на выезде против челябинского «Трактора». Игра завершилась крупной победой гостей – 5:0 в пользу «Салавата Юлаева».

В два первых периода уфимцы забили по шайбе в меньшинстве, это сумели сделать Хохряков и Кадейкин.

В третьей двадцатиминутке «юлаевцы» превратили свое преимущество еще в три забитые шайбы, доведя счет до 5:0. Сначала отличился Хартикайнен, а потом - Майоров и Бурдасов.