«Салават Юлаев» начнет выездное турне с Челябинска

Сегодня начнется вторая выездная серия игр ХК «Салават Юлаев». На выезде команда Николая Цулыгина сыграет с три игры: с челябинским «Трактором», минским «Динамо» и подмосковным «Витязем».

Сегодня, 24 сентября, игра с «Трактором» (Челябинск) начнется в 19:00, 26 сентября встреча с Динамо (Минск) – в 21.30, а 28 сентября игра в Подольске с «Витязем» пройдет в 21.30.

Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ и БСТ. В пресс-службе ХК «Салават Юлаев» сообщили, что тренерский штаб взял в поездку 26 хоккеистов (3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих):

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Анвар Сулейманов.

Защитники: Павел Коледов, Филип Ларсен, Илья Назаревич, Григорий Панин, Артём Сергеев, Алексей Семёнов, Сергей Терещенко, Александр Ляхов.