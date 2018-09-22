Странный аттрактор: «Салават» побеждает, но не обретает надежности

Слишком просто, слишком мало приключений, нужно больше рекордов, удивительных хайлайтов и шоу – зоркий глаз без микроскопа видит привычные «юлаевские» крайности даже, на первый взгляд, в рядовых и уверенных победах.

Я убежден, что каждая игра – событие, что каждая игра по-своему увлекательна и удивительна. К тому же ни одна минута не рядовая для все еще нестабильного и неустойчивого нового «Салавата». Хотя сегодня мы поговорим и о том, какие характеристики уже реально определяют команду, что для нового коллектива уже привычно.

Пока же плавно пройдемся по хронике событий, начиная с состава и персоналий. Павел Коледов в рамках обмена из «Локомотива» словно получил от Максима Осипова даже место в третьей паре с Сергеем Терещенко. Интересен был не только сам Коледов, но и то, как с ним будет играть Терещенко, ведь в самой слабой паре обороны команды Осипов «отжигал» не один. Поэтому сначала расскажем оперативно о 52-ом номере.

Если о силовой составляющей, то Сергей наконец показал себя – пять хитов за игру, включая два силовых приема в зоне обороны против Дмитрия Гуркова и Кирилла Панюкова в начале второго периода. Если о защите, то, с одной стороны, без минуса (0), с другой стороны – от его конька в ворота уфимцев залетела третья шайба. Там была борьба, Терещенко целенаправленно не толкал шайбу, поэтому судить строго не станем. Возможно, после этого матча Сергей улучшит игру в защите и станет раскалывать соперников.

Коледов вписался неплохо, он тоже был на льду во время третьего гола астанчан, но особой вины там его нет. Да, мог препятствовать прострелу, а не откатываться, но ничего страшного – человек особо в сезоне не играл (четвертый матч), пока строго не оцениваем.

В целом, «Салавату» очень нужна хорошая силовая игра, она ведь означает не только умение хитовать, но и переносить чужие силовые приемы, умение уходить от них. Строго говоря, одна из причин, почему Филип Ларсен сейчас в Уфе, а не до сих в «Ванкувере» – он вообще адаптирован к жесткому стилю. В конце второго периода он сам налетел на плечо Павла Акользина, а после этого порядка полуминуты не мог подняться и на последние секунды двадцатиминутки ушел в подтрибунное помещение приходить в себя.

Кто из защитников точно разочаровывает, так это Илья Назаревич. Мы уже не раз писали, что от некогда лучшего игрока обороны в ВХЛ нет особой пользы, а в отсутствие Григория Панина место в первой паре отдается ему. На сей раз Назаревич получил плюс в статистику и сделал ассист, однако, допустил удивительную ошибку перед вторым голом «Барыса». Решительно не понять, зачем он бросил шайбу в борт перед собой, когда на него бежал Никита Михайлис, ведь была возможность хотя бы отдать назад. В результате последовал отбор и гол. И ведь Илья (рост 180 см, вес 92 кг) вообще никак не сдержал или не сбил крошечного Михайлиса (рост 173 см, вес 72 кг).

Последний из «юлаевцев», кто тоже умудрился провалить матч, завершившийся счетом 7:3 – Вячеслав Основин. Во-первых, два удаления – два гола гостей. Первое удаление – в зоне атаки. Второе – в средней зоне, Основин поймал в воздухе летящую шайбу и слишком долго держал ее руками. Оба штрафа – редкие бриллианты для арбитров и руководство, как не надо.

Дело не только в этом – Основин получает солидное игровое время, стабильно выходит во второй спецбригаде, а теперь играет с Тему Хартикайненом и Владимиром Ткачевым – одними из самых интересных крайних форвардов Востока. Но Вячеслава на льду словно нет. Во время одной из первых смен всю погоду в атаке делали Ткачев и Хартикайнен, они вдвоем накручивали защитников, искали шансы на пятаке, хорошо взаимодействовали. Основин вообще шайбы не касался. За всю игру один бросок в створ, никаких обостряющих передач и ни одного силового приема.

Антон Бурдасов был закрыт «Барысом». Андрей Скабелка как тренер, разумеется, не впечатлил вторым периодом, но Бурдасова команда из Казахстана запечатала. У капитана «зелено-белых» ноль очков и единственный бросок в створ. Он все еще выходит в большинстве, две из пяти попыток (штраф Патриса Кормье и нарушение численного состава) даже начинала его спецбригада. Выхлопа, однако, не последовало. На выезде мы проверим, исключение ли это из правил или против главного (да и практически единственного) козыря Бурдасова, его броска, нашлось противоядие.

Линус Умарк и Тему Хартикайнен, конечно, суперзвезды дня. Хартикайнен не забивал восемь матчей, почти все его передачи были в большинстве. На сей раз не просто дубль, но и целых четыре очка (2+2), из которых один из ассистов был в равных составах . Это очень важные очки для финна после сезона, в котором он заколотил 20 голов.

Линус Умарк провел бенефис. Шведу уже 31, но пламя его клюшки так же плавит лед. 23 декабря в Новосибирске (6:3), он тоже набрал 5 (1+4) очков, это уже второй такой случай. 67-й номер сходу ворвался на третье место в споре бомбардиров, и до конца сентября он может укрепить там свои позиции.

Определенно заслужил похвалу Дмитрий Кугрышев. Крайний нападающий органично вписался в первую спецбригаду реализации «лишнего», однако, 2 (1+1) из своих 4 (1+3) очков он набрал при равенстве. Еще никогда ранее Кугрышеву не удавалось набирать четыре балла за игру.

Далее об обязательной ложке дегтя в бочке башкирского меда – расклады в концовке первого периода и в третьем игровом отрезке. Если в целом – ничего нового, «юлаевцы» опять вели в счете и опять пропустили. Благо для них, на сей раз это было не фатально, ведя 7:1 после 40 минут матча проиграть третий игровой отрезок не страшно. Тем не менее, игнорировать проблемы нельзя.

Откуда растут корни сильного третьего периода гостей? Еще из последних минут первой двадцатиминутки. «Барыс» корректно отреагировал на гол Хартикайнена, когда счет стал 2:1. После взятия ворот они провели две позиционные атаки, Роман Старченко отметился быстрым проходом площадки, Шевченко пробовал подставлять клюшку на пятаке в стиле Хартикайнена несколькими сменами ранее, был еще и небесполезный наброс Максима Семенова. В третьем периоде гости хорошо давили в период с 45 по 55 минуты (12-2 по броскам в створ в их пользу). Они понимали, что отыграться им после ужасного второго периода не удастся, но это не повод складывать лапки и унижаться.

Рассмотрим же бросковую динамику в разрезе пятиминутных сегментов.

Бросковая динамика СЮ - Барыс. 5/7 шайб СЮ и 2/3 шайб гостей - на период ускорения в активности. pic.twitter.com/CqTFj2Rw8V — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 сентября 2018 г.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 СЮ 4 6 7 8 15 17 19 21 22 22 24 25 Барыс 1 1 4 5 5 6 9 12 18 26 30 31 Разница 3 5 3 3 10 11 10 9 4 -4 -6 -6 СЮ за отрезок 4 2 1 1 7 2 2 2 1 0 2 1 Барыс за отрезок 1 0 3 1 0 1 3 3 6 8 4 1 Разница за отрезок 3 2 -2 0 7 1 -1 -1 -5 -8 -2 0

Легко видеть, что на самом деле «Барыс» начал поднимать голову еще до второго перерыва. Начиная с 35-й минуты встречи «юлаевцы» начали отставать в скорости бросков. У уфимцев тоже был мощный отрезок в первые десять минут второй двадцатиминутки (9-1 по броскам и 2-0 по голам).

Другой вопрос, что у уфимцев, во-первых, гораздо лучше реализация имеющихся моментов, во-вторых, могучая атака (это объясняет и реализацию). «Салавату» не надо бросать много, «юлаевцы» могут позволить себе активность поменьше, но более опасную. Эти тезисы подверждает и продвинутая статистика бросковой активности.

СЮ Барыс Разница Corsi 41 65 -24 Corsi for, % 38,68% 61,32% -22,64% Голы 5 на 5 4 1 3 Броски в створ 5 на 5 16 23 -7 Точность 5 на 5, % 25,00% 4,35% 20,65% PDO, % 120,65% 79,35% 41,30% Броски в створ за минуту в атаке 2,069 2,419 -0,350

Последняя статистическая сводка набила оскомину даже мне самому – я устал повторяться о слабой игре уфимцев на вбрасываниях, особенно, в зоне обороны.

Несмотря на счет, в атаке и защите началось поровну смен после вбрасываний. В атаке и в средней зоне СЮ был привычно чуть лучше, в обороне так же привычно слаб, однако, Барыс с Даллмэном (2 БВ) и Дицем (3) распорядиться этим не сумел. pic.twitter.com/df8Z0gz3XX — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 22 сентября 2018 г.

СЮ Барыс %СЮ Зона атаки 11 10 52,38% Средняя зона 12 10 54,55% Зона защиты 4 17 19,05% 5 на 5 19 29 39,58% В целом 27 37 42,19%

Это явно не минутная слабость, это уже глобальная проблема, потому что ситуация одна и та же почти во всех играх, причем провалиться на точке может фактически каждое звено.

Неспособность сохранить перевес и проблемные вбрасывания – пожалуй, ключевые проблемы «Салавата» на фоне вполне приличной игры в неравных составах и результативности некоторых российских игроков.

В чем «Барыс» точно ошибся, так в желании сыграть против уфимцев слишком просто. Сплошной вброс в зону, бесполезные броски с синей линии – наверное, будь это ЦСКА, понять можно было бы, там хотя бы мощная физическая форма позволяет игрокам много бегать, да и достойные защитники поддержат дальним огнем. У Астаны, вроде, есть Даррен Диц (3 броска в створ) и Кевин Даллман (2), но выхлопа особого они не дали.

Видимо, «Барысу» еще не один год отходить после управленческого хаоса прошлого сезона. Андрей Скабелка делает на посту главного тренера, на самом деле, не так уж и мало – незадолго до игры с «Салаватом» казахстанская команда сумела отыграться у «Авангарда» с 0:3, пусть и проиграла потом в овертайме. Но в масштабах вселенной, пока не одна версия «Барыса» так не сравнится с командой образца 2014 года, когда в огне были североамериканские нападающие, а команда выиграла дивизион и в борьбе проиграла как раз «Салавату» в четвертьфинале плей-офф.

Если подытоживать, то у «юлаевцев», по сути, все как обычно. Мы ожидали, что уфимцы победят «Сибирь» и «Барыс», это очень важные и ценные очки в дороге к сложнейшему октябрю, где ждут СКА, ЦСКА, «Автомобилист», «Ак Барс» и «Авангард».

Следующая игра пройдет на выезде с «Трактором», она десятая в сезоне. Мы обещали, что по истечении десяти игр будем оценивать команду Николая Цулыгина – а это уже действительно его команда со всеми плюсами и минусами – более строго. Пора требовать и ждать большего. Неужели действительно все болельщики и управленцы довольны тем, что по ходу матча «Салават» отпускает нити игры? Поскольку в КХЛ, при всем уважении к тренерам, мало могучих тактиков, причины тут либо психологические (расслабились), либо физические (не хватает сил). В обоих случаях это вопрос к главным тренерам. Но вы почитайте пресс-конференции Николая Цулыгина – там ведь так мало конкретики и содержательного, читая их непросто узнать новое. Зачем же они тогда нужны?

Давайте честно разберем каждый вопрос (на сей раз в стенограмме на официальном сайте пресс-служба клуба ничего не удалила и не изменила) после игры с «Барысом».

- Сегодня легионеры хорошо вместе взаимодействовали, значит ли это, что они снова будут играть в одном звене?

- У нас взаимодействовала вся команда хорошо сегодня. На индивидуальности внимания не обращаем, играет команда.

Цулыгин не ответил, будут ли легионеры воссоединены в одной тройке. Он обратил внимание лишь на первую часть вопроса.

- Пауза помогла разобрать игру соперника?

- Игру разбирали вне зависимости от паузы – мы встречались с ними на предсезонке и проматывали их остальные игры.

Ответ содержательный.

- Была ли задача, в частности, у звена Кадейкина персонально сыграть против лидеров «Барыса» - Петерссона и Старченко?

- Ребята выходят и играют. Так совпадает, что одни играют против этих. Раз сумели их сдержать, значит – они молодцы.

Вопрос подразумевал ответ «да» или «нет». В КХЛ тренеры обычно избегают ответов о тактике, но тяжело поверить, что так просто совпало, что четвертая тройка уфимцев выходила против второго звена «Барыса».

- Хартикайнен не забивал в начале сезона, сегодня набрал 4 очка. С чем это связано?

- Молодец. Созрел. Набрал свои очки. У каждого есть определенное количество очков на сезон: некоторые их сразу набирают, некоторые постепенно входят в сезон – самое главное, чтобы он играл на команду, а не на свои очки. До этого, не набирая очки, он приносил такую же пользу, как и сегодня.

Что означает «созрел»? Таким ответом я не удовлетворен. Меня лично бы устроило услышать что-то в духе «Мы надеялись, что разбиение легионерского звена пойдет ему на пользу, мы дополнительно занимались с тренером по нападающим, ему помог сегодня Умарк, Тему понимал, что пора отличиться и очень старался» – это уже другое дело. Но этого нет.

Видимо, Николай Цулыгин пока просто некомфортно ощущает себя в роли главного. Это огромное испытание для него. Мы критикуем игру команды, ведь всегда есть за что, однако, очки «Салават» все равно набирает, мы признаем, что какие-никакие успехи есть точно. Возможно, Цулыгин пока чересчур напряжен, но общение с прессой – тоже часть его работы. Интервью и пресс-конференции – канал информации между читателем и хоккеем. У этого канала есть источник только со стороны клубов, поэтому важно снабжать зрителей информацией. Вот недавно был антирекорд посещаемости, на игру с «Сибирью» пришло всего 4753 человека (при вместимости «Уфа-Арены» в 8070 зрителей это 58,89%). Флоу и панчлайны в духе Игоря Захаркина не спасли бы от него, но людям зато было бы занятно посмотреть на человека, который говорит интересные вещи. Информация – потребность на уровне воздуха, крова и еды.

Развивается ли «Салават» в целом? Да, рисунок игры изменился относительно времени Эркки Вестерлунда. К чему развивается? Пока неясно. В одном из разделов математики, теории динамических систем, есть понятие странного аттрактора. Очень грубо говоря, это такая область состояний, к которой стремится поведение системы, при этом поведение неустойчиво и непредсказуемо. Так и у уфимской команды – проходят недели и месяцы, а нестабильность остается единственным стабильным.