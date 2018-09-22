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“Слават Юлаев” победил астанинский “Барыс” со счетом 7:3
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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“Слават Юлаев” победил астанинский “Барыс” со счетом 7:3

Сегодня, 20:18СпортЗиля АскероваФото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
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