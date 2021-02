В России проработают вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах

Правительству поручено обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения постоянно обновляемых учебников.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля. Вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах поднимался 12 января на встрече президента с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Сергей Кравцов ответил, что с 1 сентября доплаты получают 810 тыс. классных руководителей. Также Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения постоянно обновляемых учебников, учебных пособий и других учебных материалов по образовательным программам среднего профобразования. Сделать это необходимо до 1 сентября 2022 года.

