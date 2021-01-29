В одной из больниц Башкирии водителям скорой помощи увеличат выплаты до 50%

Напомним, ранее в прокуратуру поступили обращения в сентябре 2020 года надзорный орган вынес представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ о не проведении стимулирующих выплат сотрудникам скорой помощи медучреждения. Речь шла о выплатах за работу с ковид-пациентам, фельдшерам и водителям «скорой», а также фельдшерам по приему и передаче вызовов выездным бригадам. Позже прокуратура направила в суд иски в интересах 36 сотрудников местной скорой помощи. Заседание состоится 16 февраля.