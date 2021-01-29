В одной из больниц Башкирии водителям скорой помощи увеличат выплаты до 50%

В одной из больниц Башкирии водителям скорой помощи увеличат выплаты до 50%

Вчера, 16:16ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера прошло заседание работодателя и представителей профсоюзов Ишимбайской ЦРБ, на котором решили ввести доплаты водителям скорой помощ за работу в ночные смены до 50%. Выплаты начнутся с 1 апреля.

В пресс-службе Республиканского профсоюза здравоохранения напомним, что в ноябре в Ишимбайской ЦРБ начался процесс коллективных переговоров. Тогда профсоюз настаивал на увеличение доплат за работу в ночную смену сотрудникам родильного отделения, фельдшерам и водителям скорой помощи. Есть в декабре первым работодатель поднял доплаты до 60%, то с водителями СМП вопрос остался открытым.

Республиканский профсоюз направил предписание администрации больницы о необходимости привести в соответствие уровень доплат именно водителям «скорой». Кроме того, в Ишимбайской ЦРБ планируется проведение новой спецоценки условий труда узких специалистов, которые ранее потеряли дополнительные 14 дней отпуска.

Напомним, ранее в прокуратуру поступили обращения в сентябре 2020 года надзорный орган вынес представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ о не проведении стимулирующих выплат сотрудникам скорой помощи медучреждения. Речь шла о выплатах за работу с ковид-пациентам, фельдшерам и водителям «скорой», а также фельдшерам по приему и передаче вызовов выездным бригадам. Позже прокуратура направила в суд иски в интересах 36 сотрудников местной скорой помощи. Заседание состоится 16 февраля.

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