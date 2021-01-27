В феврале российские пенсионеры получат специальную выплату

Размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется из средств, поступивших в ПФР от работодателей. При этом размер доплаты к пенсии может быть не только в сторону увеличения, но и уменьшения. Также итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов.