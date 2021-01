В феврале российские пенсионеры получат специальную выплату

Часть пенсионеров получит прибавку к пенсии, которая стала возможной благодаря перерасчету.

С 1 февраля на перерасчет выплат могут рассчитывать бывшие летчики и работники угольной промышленности. Об этом сообщает ura.ru. Предполагается, что пенсионерам данных категорий будут доплачивать в течение следующих трех месяцев. В ПФР добавили, что прибавка будет еще раз пересмотрена 1 мая. Размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется из средств, поступивших в ПФР от работодателей. При этом размер доплаты к пенсии может быть не только в сторону увеличения, но и уменьшения. Также итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов. Напомним, россияне смогут рассчитывать на повышенную пенсию, если устроятся на гражданскую и военную службу или начнут самостоятельно формировать накопления. Кроме того, около четверти российских медиков смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с пациентами с коронавирусом. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны в 2021 году получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

