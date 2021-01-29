В ПФР сообщили об индексации социальных выплат с 1 февраля

В ПФР сообщили об индексации социальных выплат с 1 февраля

Вчера, 17:20ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Будет увеличена ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,7 млн россиян.

Социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, будут проиндексированы с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Так, с 1 февраля на 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.

Кроме того, на 4,9% также индексируется входящий в состав выплаты набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает ежемесячные денежные выплаты, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с февраля вырастет до 1211,66 руб. в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей с инвалидностью (денежный эквивалент — 933,25 руб. в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 руб. в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 руб. в месяц).

Также в феврале увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с нового месяца составит 6424,98 руб.

Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд руб.

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