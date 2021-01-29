В ПФР сообщили об индексации социальных выплат с 1 февраля

Кроме того, на 4,9% также индексируется входящий в состав выплаты набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает ежемесячные денежные выплаты, и предоставляется услугами либо деньгами. Стоимость набора с февраля вырастет до 1211,66 руб. в месяц: лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей с инвалидностью (денежный эквивалент — 933,25 руб. в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 144,37 руб. в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 134,04 руб. в месяц).