Беглый олигарх из Башкирии: За мной выехали киллеры

История, пока еще на тот момент вполне успешная и многообещающая, уфимского предпринимателя Азамата Кильдигушева началась несколько лет назад в Москве. В первопрестольную будущий несостоявшийся олигарх уехал за знаниями – обучился финансовой грамоте, работал в банковской сфере, женился, родилась дочь.

Через какое-то время по семейным, как он сам рассказывал, обстоятельствам вернулся с семьей в Уфу. В столице солнечной Башкирии он начал заниматься бизнесом. Выбрал, при этом, самые уважаемые и, конечно же, прибыльные направления – строительство и «нефтянка», продажа нефтепродуктов.

По собственному признанию предпринимателя, коммерция шла хорошо, копейка к копейке, рубль к рублю, потом и миллион к миллиону. Конечно, не обходилось без шероховатостей – это же неотъемлемая часть бизнеса по-русски. А проблемы и эти самые шероховатости у нас принято решать с помощью других людей.

«Крыша» – термин из приснопамятных 90-х, многие уже и забыли о таком явлении, считая, что в 21 веке такого быть не может. Но, как рассказал Азамат (да мы и без него сами все знаем), у него была такая «крыша». Правда, состояла она не из братков из «Бандитского Петербурга», а из вполне себе респектабельных оперуполномоченных бороться с этими самыми братками.

- Сначала появились друзья полицейские. Оказывали «юридическую помощь», это так называлось. Например, однажды, это было в 2014-2015 годах, на меня возбудили уголовное дело по статье за мошенничество на сумму полтора миллиона рублей. И только стоило мне обратиться к своим «друзьям-юристам», как это уголовное дело тут же прекратилось, – рассказал Азамат Кильдигушев.

По словам нашего собеседника, рос не только его бизнес, но и аппетиты его «юрисконсультантов». Да и сам «штат юридических советников-помощников» расширялся, в него входили не только – это его слова – полицейские, но и сотрудники прокуратуры и, страшно сказать, всемогущей «конторы» ФСБ. В лице одного отставного бывшего (ну, бывших же не бывает) сотрудника.

Поначалу бизнесмен платил по 300-400 тысяч рублей в месяц. Эту сумму он называл «мелочью», видимо, по сравнению с оборотами бизнеса. Ну, у богатых свои причуды. Но в дальнейшем, якобы стоимость «юридических услуг» увеличилась.

- Это было что-то вроде абонентской платы: ежемесячно я платил 3-4 миллиона рублей товарищу Г. Это бывший сотрудник одной правоохранительной структуры, сейчас он на пенсии, – рассказывает Азамат.

- В марте 2016 года я ему сказал: платить больше не буду. Просто не буду и все.

- Понимаете, у меня бизнес, мне его развивать надо, инвестировать. И уже в мае того же 2016 года, то есть, буквально через полтора месяца это началось. В декабре того же года я принял решение вместе с семьей уехать из России, – говорит беглый предприниматель.

Началось, по словам предпринимателя, вот что. В одном из отделений полиции Уфы появилось заявление того самого пенсионера в погонах Г. о том, что Кильдигушев занял у него (пенсионера) довольно крупную сумму денег – 9 миллионов рублей. Занял, мол, и не хочет возвращать.

В полиции возбуждается, само собой, уголовное дело по статье за мошенничество.

Это дело чудесным образом переводится из полиции в следственный отдел. Распоряжение о переводе дела подписывает бывший теперь уже заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов.

Фото: mkset.ru

Олег Горбунов в настоящее время сам находится в следственном изоляторе по обвинению в получении миллионных взяток. Его, в частности, связывают с известным тоже бывшим «золотым прокурором» Советского района Уфы Рамилем Гарифуллиным (дело Кильдигушева ведется в следственном отделе по Советскому району Уфы). Горбунова задержали при попытке покинуть страну.

- Мне следователи прямо сказали в лицо: «наверху» реши свой вопрос, а мы тут с уголовным делом все уладим. Поэтому к следователям я без обид, все понимаю, они сами части этого механизма.

А что Титов?

Азамат Кильдигушев входит или входил, в так называемый «Список Титова» – это предприниматели, которые скрываются за пределами России из-за предъявляемых к ним обвинений. Они считают себя невиновными, дела сфабрикованными и, по их словам, готовы вернуться в Россию, чтобы в честном суде доказать свою невиновность.

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов написал на имя Владимира Путина в мае прошлого года письмо, в котором сказал, что скрывающиеся за рубежами родины бизнесмены

«не хотят терять культурных и экономических связей с родиной, выражают желание приносить пользу Российской Федерации, продолжить заниматься бизнесом на территории своего государства, но не могут вернуться в Россию, опасаясь негативных последствий необъективного расследования»

В этом же письме Борис Титов сказал президенту, что если в отношении предпринимателей, в том числе, Азамата Кильдигушева изменят заочно принятую меру пресечения в виде ареста, то они будут готовы вернуться на родину. И просил Владимира Путина поддержать его предложение.

На встрече же с главой государства Борис Титов, как пишет издание «КоммерсантЪ-Уфа», предложил конкретный алгоритм решения возникшей проблемы:

- Человек дает свой адрес за границей, поэтому розыск прекращается. Следователь меняет меру пресечения с ареста на обязательство явки – люди приезжают. Конечно, риски есть, но есть и возможность защитить себя будучи на воле, – сообщил президенту Борис Титов.

В ответ на это предложение глава государства дал поручение главам МВД Колокольцеву, ФСБ Бортникову, генеральному прокурору Чайке и главе следкома Бастрыкину рассмотреть вопрос и выработать согласованное решение. Приводим письмо Бориса Титова и визу Владимира Путина полностью.

Беглый уфимский бизнесмен, по его словам, был готов на этих условиях вернуться в Россию.

- Я был готов вернуться в Россию и в гражданском суде доказать свою невиновность. Мне в этом вопросе помогал Борис Титов. В гражданском процессе, повторю – не в уголовном. Потому что я понимаю, что пока есть уголовное дело, окажись я в России, меня тут же арестуют. А находиться в СИЗО, где даже служебным собакам приходиться говорить «доброго дня!» и где под пытками выбивают показания, я не готов, – говорит Азамат.

Скрываясь от российского следствия, Азамат Кильдигушев, по нашим данным, проживал на территории Великобритании, находясь в это время в федеральном розыске. С возвращением на родину что-то пошло не так. Адвокат (российский) бизнесмена ходатайствовал перед следователем об отмене этого розыска. Но ему в этом было отказано. Соответственно, были похоронены на тот момент надежды на возвращение на родину свободным человеком.

Фото: mkset.ru

Сам предприниматель считает, что на местах, то есть, в данном случае, в Уфе команду Владимира Путина разобраться саботировали. И обвинил в этом, в том числе, команду бывшего зампрокурора Башкирии Олега Горбунова. В частности, Артура Шаретдинова (бывший замначальника управления прокуратуры Башкирии), который в настоящее время тоже находится под следствием по делу Горбунова.

- Чиновники из команды Горбунова не выполняют предписание главы государства. Дело изначально заказное и курировал его непосредственно зампрокурора и его приближенные. Так на все наши жалобы по делу мы получали однотипные отписки за подписью Шаретдинова, сейчас он арестован. А один из таких же сподвижников Горбунова – следователь следственного отдела – лично, явно с превышением своих полномочий, возбудил в отношении меня 2 дела, относящиеся по закону к компетенции МВД, – недоумевает Азамат Кильдигушев.

К слову, ни сам предприниматель, ни возможный потерпевший, пенсионер правоохранительных органов Г., заявивший на него, действительно не являются так называемыми спецсубъектами, дела по которым ведут в следственном комитете. То есть, уголовные дела коммерсанта должны были и вправду вести следователи МВД. Но находятся они в производстве СКР по команде арестованного ныне Горбунова.

В начале этого года Азамат Кильдигушев оказался в Грузии. Возвращаясь с Кипра в Великобританию, он оказался в аэропорту Кутаиси, где ждал стыковочный рейс в "зе кепитал оф Грейт Бритейн". Там и был задержан по представлению подразделения Интерпола в Башкирии. Россия требовала экстрадиции предпринимателя на родину. Однако, по словам Кильдигушева, грузинские власти решили, что он не преступник и в экстрадиции отказали.

Сам предприниматель в настоящее время оформляет грузинское гражданство. Продолжая при этом находиться в федеральном розыске на родине. По словам грузинского адвоката бизнесмена Заза Кочубая, международный розыск уфимца по линии Интерпола прекращен. В Грузии Азамат Кильдигушев планирует заниматься бизнесом и платить "чистые налоги, а не черный нал, который с меня требовали в России. Буду здесь жить, если вообще доживу до утра". До утра - это до утра сегодняшнего дня, 30 августа 2019 года. Накануне ближе к ночи предприниматель позвонил нам и сказал буквально следующее:

- По моей информации с территории России за мной выехали киллеры. Они относятся к так называемой мафии Зауралья. Они уже пересекли границу с Арменией и в ближайшее время въедут в Грузию. Со мной моя охрана 16 человек и люди грузинских спецслужб. Они отвезли меня в охраняемое место.

Также предприниматель прислал нам звуковое сообщение о том, что он "в настоящее время не имеет желания кончать жизнь самоубийством. Если со мной что-то случится, эта запись останется у вас".

Фото: Telegram