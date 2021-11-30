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Публикуем интервью с интересными личностями, общественными деятелями и важными персонами.
Здесь вы можете прочитать большие интервью.
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2022
Нашли крайнего: управляющий электротранспортом Уфы рассказал о конфликте с властями
22 апреля, 17:08
Валериан Гагин: «Парк искусств» в Уфе мы точно построим, вопрос где и когда
11 апреля, 17:05
2021
Молоко не свернётся: «Уфагормолзавод» осваивает выпуск новой продукции и развивается
30 ноября 2021, 17:52
Шнуров, шаржи, шурале. Как молодой художник из Башкирии стал знаменитым на весь мир
4 июня 2021, 11:17
Знай наших: как уфимское агентство недвижимости «Перспектива24» завоевало всю страну
17 марта 2021, 12:10
2020
Рэпер из Башкирии Моргеншерн пришел на интервью к Юрию Дудю и не удержался от мата
4 ноября 2020, 11:51
Звёздный час генерала Шаймуратова: почему подвиг героя долго не признавали официально
8 мая 2020, 12:02
Уфимка в Австралии: Нужно лишь пересидеть в «сумке кенгуру»
30 марта 2020, 14:55
Герой сериала ТНТ, уфимец Аскар Нигамедзянов: На театральный поступил с 4-го раза
24 марта 2020, 16:11
Нигериец, осужденный в Уфе за изнасилование проститутки, пел и танцевал за еду в СИЗО
16 марта 2020, 15:48
Андрей Макаревич об Уфе, вольерной охоте и нелюбви давать интервью
24 февраля 2020, 15:02
«Успеть можно все»: уфимка возрождает стройотряды, ведет блог и растит четверых детей
18 февраля 2020, 15:10
Игорь Савельев: «Я — писатель-тролль»
4 февраля 2020, 09:28
«Время не лечит»: муж Васили Фаттаховой из Башкирии дал откровенное интервью
26 января 2020, 03:23
2019
Ленара Иванова: Функция приютов - временно приютить, а не создавать домашние условия
19 ноября 2019, 11:43
«На нас сэкономили»: Психолог телефона доверия из Уфы о 30 звонках за ночь и зарплате
11 ноября 2019, 11:08
«В армии дурдом, тут вообще «звездец»: экс-полицейские Уфы о работе в органах
10 ноября 2019, 12:11
ПДК неправды превышена: учёный из Уфы нашел способ решения проблем Сибая и шихан
25 сентября 2019, 14:13
Чести не имею: Дело об изнасиловании в Уфе вновь напомнило о правах проституток
20 сентября 2019, 11:03
Тэйлор Бек: «Я думаю, после финала Востока „Салават“ хочет нам кое-что доказать»
19 сентября 2019, 10:06