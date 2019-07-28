В Башкирии жители Кушнаренковского района выступили против рубки леса

Вчера, 27 июля, на территории Ресмекеевского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии прошел сход граждан, обеспокоенных незаконной, на их взгляд, рубкой леса. Как они заявляют, рубка леса идет под видом кронирования деревьев, а деревья затем в качестве сырья поставляют для деревообрабатывающего завода «Кроношпан» под Уфой.

Сообщение о рубке леса под видом кронирования появилось 22 июля на странице Вконтакте коммуниста Альберта Рахматуллина.

— Сегодня жители села Иглино сообщили мне о массовой вырубке деревьев под прикрытием кронирования, — написал он. — Подключил журналистов, попросил вмешаться депутата Госсобрания Лию Хафизову. Лия практически сразу выехала и подтвердила информацию о массовой вырубке деревьев. На фото вы сами можете убедиться, что на кронирование это совсем не похоже.

Позже жители еще двух районов Башкирии, Кушнаренковского и Кармаскалинского, сообщили о подозрительной вырубке лесов. В Кармаскалинском районе нечто похожее произошло с лесами у деревни Константиновка, а в Кушнаренковском — вдоль трассы Кушнаренково-Чекмагуш, на территории Ресмекеевского сельсовета.

— После поста о вырубке деревьев вместо кронирования в Иглино, в личку посыпались фото еще и с других районов, — написал 24 июля Альберт Рахматуллин. — Это и Кушнаренковский район, и Кармаскалинский. Получается, что ушлые бизнесмены, чтобы не покупать лицензию на лесозаготовку, договариваются с сельсоветами якобы на кронирование, срубают стволы и продают в «Кроношпан». Надо бы проверить не только деятельность бизнесменов, но и коррупционную составляющую глав сельсоветов и районных администраций. Ждем прокурорской проверки.

В соцсетях появилось и видео вырубки в Кушнаренковском районе. Как сообщает автор видео, интенсивную вырубку лесополос более недели ведет компания ООО «Солнечные Бузовьязы» (директор Андрей Лазуто). Директор якобы заявил гражданам, что не платит за вырубку ни копейки, а сырье поставляет «Кроношпану».

Вчера на сход граждан прибыли представители администрации района, сообщил Медиакорсети эксперт РОО «Центр противодействия коррупции в органах госвласти РБ» Ильфир Гареев.

— Факт незаконной рубки они не оспаривали, — сказал он. — В то же время новую рубку затеяли в лесополосе в деревне Новокурмашево Старокурмашевского сельсовета.

Ранее Ильфир Гареев обратился в следственный комитет Башкирии с просьбой провести проверку фактов, содержащихся в обращении жителей Ресмекеевского сельсовета. В заявлении сообщается, что рубка лесополосы велась без разрешения соответствующих органов на основании постановления главы сельсовета, не имеющего таких полномочий.