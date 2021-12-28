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Экология
Здесь мы публикуем материалы, которые связаны с охраной окружающей среды.
Новости, фото с места событий, репортажи, расследования и аналитика.
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Сентябрь
Пермяков позвали помочь убрать мусор в Башкирии
6 сентября, 14:53
Лучших эковолонтеров Башкирии отметят на федеральном уровне
2 сентября, 18:11
Июнь
В Башкирии строят и реконструируют дороги противопожарного назначения
30 июня, 11:43
Башкирия получит увеличенную субсидию на закупку мусорных контейнеров
16 июня, 14:31
Май
Башкирия войдет в федеральную систему учёта ТКО
28 мая, 12:36
«Дюртюлимелиоводстрой» поощряет тех, кто сообщает о проблемах с вывозом мусора
20 мая, 15:13
Отмыть улицу от зимы: когда Уфе получится очистить улицы от пыли?
6 мая, 11:39
Апрель
В Стерлитамаке запустили новейшую систему очистки воды
29 апреля, 18:43
В Башкирии регоператор построит два экотехнопарка за 1 млрд рублей до 2025 года
23 апреля, 10:42
Экологам продемонстрировали установку по переработке древесно-кустарниковых отходов
22 апреля, 18:13
В Башкирии ликвидируют опасные отходы на территории «Уфахимпрома»
16 апреля, 12:58
В Башкирии к началу лета примут концепцию раздельного сбора ТКО
15 апреля, 10:03
Март
В уфимском детском саду провели экоурок по раздельному сбору мусора
20 марта, 12:42
В Уфимском лесном хозяйстве планируют вырастить более 45 тысяч сеянцев
5 марта, 17:23
Февраль
В Башкирии запустят линию по переработке старых автошин
18 февраля, 16:32
В России начинают маркировать многоквартирные дома по «зеленой» классификации
17 февраля, 17:51
Декабрь 2021
Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает 5 января на «ЭкоЁлку»
28 декабря 2021, 17:33
Школьники и воспитанники детсадов Башкирии победили в международной экопремии
17 декабря 2021, 15:12
В Башкирии готовятся к раздельному сбору мусора на всей территории региона
12 декабря 2021, 16:28
Ноябрь 2021
Экологичное производство: из тренда в реальность
19 ноября 2021, 17:27