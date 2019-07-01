В Башкирии у депутата конфисковали трактор за незаконную вырубку леса

Ранее городской суд признал его виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере». Тогда его осудили на год условно с испытательным сроком 1 год и конфисковали бензопилу.

В ноябре 2018 года фигурант уголовного дела незаконно спилил вблизи деревни Малоалександровка 12 лип и 18 берёз объемом 12,5 м3. При этом разрешения на вырубку древесины у мужчины не было.

Спиленные стволы злоумышленник вывез на личном тракторе. В результате его преступных действий природе причинен ущерб на сумму 59 тысяч рублей.