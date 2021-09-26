В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода на трассе

В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода на трассе
В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода на трассе
Сегодня, 20:56ОбществоАндрей КоролевФото: ГИБДД по РБ / Инстаграм
Предположительно пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Днем 25 сентября в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На 28 км автодороги Уфа-Оренбург 32-летний житель Салавата за рулем ВАЗ-21102, двигаясь из Стерлитамака в Уфу, сбил 40-летнего жителя Архангельского района Башкирии.

Источник ГИБДД по РБ

Со слов водителя, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Начато расследование.

Напомним, 25 сентября на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых двое погибли и восемь получили травмы.

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