Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии

Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии
Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии
Сегодня, 16:28ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот из соцсетей
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Жуткая авария произошла сегодня, 23 сентября, на 167 км автодороги Уфа-Оренбург, на объездной дороге Стерлитамака, близ города Салават. Около 15 часов дня произошло столкновение между пассажирской "Газелью", которая двигалась из Оренбургской области, и грузовиком марки Renault.

Есть видео очевидцев, которые наблюдали огромный столб черного дыма, подъезжая к месту аварии. Также ГИБДД по Башкирии уже опубликовало видео, на котором запечатлено то, что осталось от "газельки".

Видео:соцсети

На данный момент сообщают о четырех погибших. Есть предварительная информация о том, что четверо погибших сгорели в автобусе, в их числе водитель автобуса и трое пассажиров. Водитель грузовика числится пострадавшим, в каком состоянии он находится пока неизвестно. Однако в МЧС уточняют, что данная информация оперативная, соответственно она будет уточняться.

Об иных пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, включая МЧС и скорую помощь. На данный момент силами МЧС горение уже ликвилировано.

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