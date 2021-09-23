Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии

Жуткая авария произошла сегодня, 23 сентября, на 167 км автодороги Уфа-Оренбург, на объездной дороге Стерлитамака, близ города Салават. Около 15 часов дня произошло столкновение между пассажирской "Газелью", которая двигалась из Оренбургской области, и грузовиком марки Renault.
Есть видео очевидцев, которые наблюдали огромный столб черного дыма, подъезжая к месту аварии. Также ГИБДД по Башкирии уже опубликовало видео, на котором запечатлено то, что осталось от "газельки".
На данный момент сообщают о четырех погибших. Есть предварительная информация о том, что четверо погибших сгорели в автобусе, в их числе водитель автобуса и трое пассажиров. Водитель грузовика числится пострадавшим, в каком состоянии он находится пока неизвестно. Однако в МЧС уточняют, что данная информация оперативная, соответственно она будет уточняться.
Об иных пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб, включая МЧС и скорую помощь. На данный момент силами МЧС горение уже ликвилировано.