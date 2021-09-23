Техническая вода, массовое ДТП, антирекорд смертности от ковида. Итоги дня в Башкирии

Жителям Уфимского района поставлялась техническая вода под видом питьевой. Верховный суд Башкирии признал действия администрации Уфимского района и ресурсоснабжающих организаций в отношении поставки воды незаконными. Так, согласно анализу «Центра гигиены и эпидемиологии РБ», по характеристикам вода, которая выдавалась за питьевую, на деле является технической. В частности, анализ показал высокий уровень жесткости воды, а также содержание в ней бактерий и марганца сверх нормы. Отмечается, что такую воду нельзя пить, а также использовать для приготовления пищи и для других хозяйственно-бытовых нужд. Между тем, вода поставлялась в 6 сельсоветов Уфимского района, а именно в Булгаковский, Миловский, Чесноковский, Ольховский, Зубовский, Жуковский.
Четыре человека заживо сгорели в ДТП в Башкирии. Жуткая авария произошла сегодня, 23 сентября, на 167 км автодороги Уфа-Оренбург, на объездной дороге Стерлитамака, близ города Салават. Около 15 часов дня произошло столкновение между пассажирской «Газелью», которая двигалась из Оренбургской области, и грузовиком марки Renault. На данный момент известно о 4 погибших в возрасте от 27 и до 60 лет. Отмечается, что погибшие мужчины являются жителями города Оренбург. Водитель второго автомобиля «RENAULT MASTER» числится среди пострадавших, о его состоянии информации пока нет.
Новым детским омбудсменом в Башкирии назначена экс-глава Общественной палаты Ольга Панчихина. Сама Панчихина уже принесла присягу и заявила, что будет служить в интересах всех детей республики. Известно, что ее кандидатуру изначально внес глава Башкирии Радий Хабиров, а депутаты Госсобрания поддержали ее большинством голосов.
В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19. За время пандемии скончались уже 1 577 человек, а число заболевших превысило 64 тысячи. Так, по данным на 23 сентября, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 344 человек и теперь число заболевших за время пандемии составляет 64 196 человек. Известно, что за последние сутки погибло 20 человек, за все время — 1 577 жителей Башкирии. Вылечились от коронавирусной инфекции 55 890 человек, из которых 184 человека за последние сутки.
Глава администрации Хабирова Александр Сидякин отказался от депутатского мандата. Соответствующее заявление чиновник уже подписал. Стало известно о том, что 45-летний руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, который за время своей трудовой деятельности уже работал в Госдуме два созыва, отказался от получения депутатского мандата. Сидякин остается работать на прежней должности в Башкирии. Несмотря на то, что его избрали депутатом в составе федерального списка от «Единой России».