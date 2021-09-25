В Башкирии число жертв страшного ДТП, где загорелась «Газель», увеличилось до пяти

В Башкирии число жертв страшного ДТП, где загорелась «Газель», увеличилось до пяти
В Башкирии число жертв страшного ДТП, где загорелась «Газель», увеличилось до пяти
Сегодня, 10:41ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Погиб водитель Renault Master.

Стало известно, что пятый участник страшного ДТП в Мелеузовском районе, где заживо сгорели 4 человека, скончался в больнице. Об этом изданию UFA1 сообщила жена погибшего. Известно, что во время столкновения мужчина находился за рулем Renault Master, в результате ДТП, его зажало в автомобиле. Мужчину удалось вытащить и доставить в больницу, где он и скончался, не приходя в сознание.

Напомним, авария произошла на трассе Р240 «Уфа-Оренбург» недалеко от города Салават, местным жителем которого и являлся пятый погибший. По данным МЧС, столкновение пассажирской «Газели» с грузовиком марки Renault произошло около 15 часов дня, в результате чего первый автомобиль загорелся. В машине находились 4 рабочих из Оренбурга.

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