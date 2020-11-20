Писатель Сергей Минаев раскритиковал интимный календарь завода в Башкирии

Писатель Сергей Минаев раскритиковал интимный календарь завода в Башкирии

Вчера, 10:39ОбществоАнна КононоваPhoto: youtube-канал Сергея Минаева
Главный редактор Esquire, публицист и писатель Сергей Минаев на своём youtube-канале не обошел стороной интимную фотосессию башкирских моделей на Благовещенском арматурном заводе. Оголенные фото оказались в сетях и СМИ, чем остались недовольны девушки, в том числе, экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова.

Она намерена обсуждать слив фотографий с руководством предприятия только уже в суде. Сергей Минаев, в свою очередь, рассказал, что Благовещенский арматурный завод нанял моделей для создания корпоративного календаря. Если сначала девушек попросили надеть майки, шорты и купальники, то потом заказчики начали настаивать на полностью оголенной фотосессии.

Короче все это слили в сеть. Модели негодуют, идут в суд. Кому опять пришла в голову идея с тем, чтобы рекламировать арматуру голым бабам? Это один ряд святых креативщиков Руси — построить концлагерь для детей, заставить голых моделей рекламировать арматуру, посмеялся Минаев.

Отметим, что сама Сания Тимасова является достаточно эпотажной личностью в Башкирии. Например, в преддверии Хэллоуина девушка записала на видео свой танец в образе героини фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн (возлюбленной Джокера). Тогда верхнюю часть тела она прикрыла красно-синей кофтой (такую же носила Харли Квинн в фильме), а снизу, кроме капроновых колготок, девушка решила ничего не надевать.

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