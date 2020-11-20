Писатель Сергей Минаев раскритиковал интимный календарь завода в Башкирии

Она намерена обсуждать слив фотографий с руководством предприятия только уже в суде. Сергей Минаев, в свою очередь, рассказал, что Благовещенский арматурный завод нанял моделей для создания корпоративного календаря. Если сначала девушек попросили надеть майки, шорты и купальники, то потом заказчики начали настаивать на полностью оголенной фотосессии.