Фотографии

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Новый имидж Джигурды шокировал соцсети: да, это он!
28 ноября, 10:46
Беспилотник над Башкирией объяснили власти
27 ноября, 05:57
В Уфе подобрали ключи к сердцу Башкирии
25 октября, 10:20
Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии
23 октября, 10:43
Уфимцы поймали комету
15 октября, 05:20
Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе: за что такие деньги — показываем на фото
8 октября, 10:24
Уфа утонула в густом тумане
8 сентября, 05:12
«Глаз бога» заметили в небе над Уфой
Сложившиеся необычным образом облака заметили в небе над Уфой. Снимком поделился в местном телеграм-канале житель ЖК «Михайловка Green Place».
29 мая, 16:16
2020
Писатель Сергей Минаев раскритиковал интимный календарь завода в Башкирии
20 ноября 2020, 05:39
2019
В Башкирии следком начал поиски свидетеля убийства
В ведомстве начали распространять фоторобот.
19 декабря 2019, 11:27
9 мая в Уфе: Бессмертный полк, Парк Победы, ветераны войны и футболисты
Как прошел День Победы в Уфе.
9 мая 2019, 14:30
Студентка БГПУ выиграла конкурс красоты «Хылыукай-2019» в Башкирии
28 апреля 2019, 09:49
Игрок ХК «Салават Юлаев» Тему Хартикайнен объяснил, почему он убил лисиц
В преддверии второй серии плей-офф Кубка Гагарина «юлаевцы» предстали перед СМИ в рамках открытой тренировки.
12 марта 2019, 10:27
Эхо войны: как в Уфе встретили поезд с оружием, изъятым у сирийских террористов
В рамках акции "Сирийский перелом" поезд проходит через 60 городов России.
11 марта 2019, 13:16
Как «Уфа» представила новых футболистов команды
2 марта 2019, 14:39
В Нефтекамске власти попытаются спасти заброшенный интернат в центре города
Огромное здание на площади в 2000 квадратных метров пришло в полный упадок. И это при нехватке школьных мест в городе.
6 февраля 2019, 09:07
2017
Как выглядит Уфа в начале весны
19 апреля 2017, 05:57

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