Для здоровья и искусства: Уфимская модель Сания Тимасова начала рисовать грудью
Серию нарисованных картин, по задумке эпатажной уфимки, можно будет приобрести на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительные цели.
Известная уфимская модель, руководитель модельной студии «Статус» Сания Тимасова в очередной раз решила эпатировать публику — на этот раз Тимасова, планировавшая ранее занять пост депутата Госдумы России, а также главы Башкирии, решила продавать картины, нарисованные собственной грудью.
Первая серия картин уже «нарисована» сегодня, 20 января, в ЦСИ «Облака».
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Первый шедевр нарисованной моей грудью готов! Как вам? Данная серия картин грудью будет собранна в мероприятие направленное на привлечение внимания к заболеванию и проблемам молочной железы через современное искусство. Скоро все подробности!
Публикация от Saniya Timasova (@sandra_tim)
«Первый шедевр нарисованной моей грудью готов! Данная серия картин грудью будет собрана на мероприятие, направленное на привлечение внимания к заболеванию и проблемам молочной железы через современное искусство», — написала Сания Тимасова, опубликовав в Instagram пост.
По словам Тимасовой, всего планируется нарисовать четыре картины, пока нарисовано две. Приобрести их можно будет в рамках аукциона в Центре современного искусства «Облака». Все вырученные от продаж средства пойдут на мероприятие, посвященное проблемам заболеваний молочной железы, которое состоится 8 марта. На нем уфимки смогут задать все необходимые вопросы маммологам республики, принять участие в показах, дефиле.