Для здоровья и искусства: Уфимская модель Сания Тимасова начала рисовать грудью

Известная уфимская модель, руководитель модельной студии «Статус» Сания Тимасова в очередной раз решила эпатировать публику — на этот раз Тимасова, планировавшая ранее занять пост депутата Госдумы России, а также главы Башкирии, решила продавать картины, нарисованные собственной грудью.

Первая серия картин уже «нарисована» сегодня, 20 января, в ЦСИ «Облака».

«Первый шедевр нарисованной моей грудью готов! Данная серия картин грудью будет собрана на мероприятие, направленное на привлечение внимания к заболеванию и проблемам молочной железы через современное искусство», — написала Сания Тимасова, опубликовав в Instagram пост.