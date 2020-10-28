Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова станцевала в образе Харли Квинн

Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова станцевала в образе Харли Квинн

Вчера, 13:03ОбществоАнна КононоваPhoto: Сания Тимасова
Бывший кандидат на пост главы Башкирии Сания Тимасова спародировала персонажа комиксов Харли Квинн (возлюбленную Джокера). В сеть попало видео, где девушка танцует в образе известной героини.

На видео Тимасова танцует с битой и плюшевым медведем в руках. Верхнюю часть тела она прикрывает красно-синей кофтой (такую же носила Харли Квинн в фильме), а снизу, кроме капроновых колготок, девушка решила ничего не надевать.

Также в Facebook Сания Тимасова рассказала об усилении масочного режима в Башкирии и ограничениях по новой редакции указа о режиме повышенной готовности в период коронавируса. Пост девушка сопроводила фотографией в образе Харли Квинн.

С такими событиями в нашей жизни и Halloween не нужен. Немного страшных новостей вам в ленту, написала Тимасова.

Напомним, 14 февраля девушка преподнесла редакции Mkset презент из секс-шопа. Так, по словам экс-кандидата в главы Башкирии, она хотела выразить благодарность за публикации о ней.

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