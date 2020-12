Праздновать нельзя болеть: как в Башкирии будут встречать Новый год в разгар пандемии

В столице Башкирии царит привычная суматоха — пробки на дорогах, толпы в магазинах, ледовые городки облеплены детьми с родителями. Словом, все как всегда, если бы не один нюанс — темпы пандемии в республике не спадают.

До Нового года осталось меньше двух недель, а вторая волна коронавируса в республике никак не утихает: с 12 декабря ежедневно фиксируется не менее 150 новых больных коронавирусом, не менее 380 новых больных внебольничной пневмонией. 17 декабря было зарегистрировано 117 погибших от опасного вируса. И это не считая того, что, по мнению экспертов, реальная ситуация значительно тяжелее официальной статистики. Стоит ли вообще отмечать праздник? Mkset рассказывает, как Башкирия и регионы решают встретить главный праздник года. В Башкирии разрешили новогодние массовые мероприятия и ярмарки с неограниченным количеством участников на открытом воздухе, но отменены Аксаковская елка и новогодняя ёлка главы республики. Утренники в детских садах пройдут, но без родителей. ДК и сельские клубы в центрах муниципальных образований продолжат работу, но это в большей степени зависит от текущей ситуации по заболеваемости. Горнолыжные курорты закрываться не будут. Photo: Медиахолдинг 1Mi До 18 января 2021 года рестораны и кафе будут открыты с 6 утра до 2 ночи, исключение составит лишь новогодняя ночь — в этот день они будут работать круглосуточно. В одном помещении единовременно может находиться не более 50 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции. По словам Радия Хабирова, эти решением он хотел поддержать представителей малого бизнеса: — В основе наших решений было не то, что людям негде праздновать Новый год, вполне могут и дома отпраздновать, а исходили из того, что, если мы в новогодние дни жестко закроем рестораны, но этот вид бизнеса мы практически убьем. Корпоративы, а также дискотеки и кальяны в ресторанах запрещены. Чтобы избежать большого скопления людей, в Башкирии увеличили количество ледовых городков (1220 против 841 в 2019 году). По словам министра ЖКХ Бориса Беляева, в 7 раз выросло количество праздничных площадок при торговых центрах и других соцобъектах. Праздничных культурных мероприятий пройдет меньше — 21 тыс. по всему региону (в 2019 году — 27 тыс.), причем 9 тыс. из них — в онлайн-формате. Музеи, театры, кинотеатры и другие культурные учреждения будут открыты с некоторыми ограничениями. Несмотря на озвученные меры, в уфимских местах для массовых гуляний никто не соблюдает социальную дистанцию, поскольку просто не хватает свободного пространства, да и дети об этом не думают. Схожая ситуация была в конце весны, когда жесткие ограничения были отменены и дети вновь заполнили детские площадки. При этом сложно отследить, как и в каком объеме мог передаваться коронавирус через детей, которые переносят инфекцию менее выраженно, чем взрослые. Впрочем, не меньшие толпы можно заметить в магазинах и торговых центрах: новогодние распродажи, привычные желания накупить подарков и накрыть хороший стол в канун праздника гонят людей в ощутимо большие очереди, как когда-то. Стоит отметить, что с апреля по ноябрь суды Башкирии вынесли около 30,6 тыс. постановлений о назначении административных наказаний нарушителям режима повышенной готовности. И это число продолжает расти вместе со статистикой и просьбами властей понять причины ограничений. Photo: Медиахолдинг 1Mi Детский и подростковый психоаналитик, семейный психолог, создатель «Школы Юм» Юлия Хакимова считает, что Новый год для российских семей — это сверхпраздник, окутанный ореолом чего-то чудесного и больших надежд. — Это вполне можно объяснить: это сублимация ожиданий, надежд и веры советских людей во время антирелигиозной политики СССР. Поэтому Новый год стал для нас значимой датой чуть ли не на генетическом уровне. И когда мы соблюдаем традицию, наша психика чувствует себя в безопасности. Даже во время Великой Отечественной войны Новый год старались отмечать везде — человеку нужна была хоть какая-то опора. По мнению Юлии Хакимовой, Новый год всегда был светлым праздником, но — сейчас в особенности — нужно понимать ответственность за себя и за окружающих. — Хочется надеяться, что люди будут соблюдать меры безопасности и уровень заболеваемости пойдет на спад. Хотя, как я уже говорила, всегда будут отдельные индивиды, которые бунтуют против правил или тех, кто их устанавливает. Сейчас мы понимаем, что ковид — это опасная болезнь, которая может унести жизнь. Нужно вести себя определенным образом, будучи в поле возможного заражения или распространения инфекции, и это уже зона ответственности каждого человека. И многое зависит от того, кто как ее понимает. Photo: Медиахолдинг 1Mi Если проанализировать меры предосторожности, которые вводят в разных регионах страны, то Башкирия на фоне остальных оказывается одним из наиболее «открытых» и гостеприимных субъектов РФ, где разрешено встретить Новый год не дома. Так, например, в Татарстане (94 новых больных за сутки, 11878 заболевших, 170 смертей) рестораны будут открыты до 3 часов ночи, также будут работать все туристические точки и музейные комплексы. В Калужской области (170 новых больных за сутки, 18838 заболевших, 139 смертей), где работает турпроект Минкульта «Новогодняя столица России», планируется парад Дедов Морозов и Снегурочек, запланированы гастрономические фестивали, концертные программы и ледовые шоу. В целом же, российские регионы массово вводят различные ограничения на новогодние праздники. В Красноярском крае (334 новых больных за сутки, 50446 заболевших, 1449 смертей) кафе закроют с 30 декабря по 2 января, с 30 декабря до 3 января — в Калининградской области (201 новый больной за сутки, 14880 зараженных, 151 смерть). В Крыму (356 новых больных за сутки, 20695 зараженных, 407 смертей) с 20 декабря до 15 января запрещают массовые мероприятия, клубы, бары и рестораны ночью работать не будут. В Амурской, Астраханской, Омской, Московской областях, согласно заявлениям местных властей, новогодние мероприятия пройдут исключительно в семейном кругу. Жесткие ограничения на Новый год будут в Санкт-Петербурге (3757 больных за сутки, 193300 зараженных, 6608 смертей): заведения общепита будут закрыты с 30 декабря по 3 января, с 3 по 10 января они будут работать до 19 часов. Главное достояние культурной столицы — музеи, театры и экскурсии будут недоступны для посещения. P. S. Несмотря на призыв главы Минздрава РФ готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения в регионах, в Башкирии в новогодние дни больницы республики будут работать по графику праздников (с 8 до 17 ч), служба неотложной помощи будет принимать вызовы с 8 до 16 ч, амбулаторный центр диагностики и лечения коронавируса на базе больницы № 13 будет работать круглосуточно. Службу медицины катастроф переведут на режим повышенной готовности.

