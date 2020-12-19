Праздновать нельзя болеть: как в Башкирии будут встречать Новый год в разгар пандемии

— Хочется надеяться, что люди будут соблюдать меры безопасности и уровень заболеваемости пойдет на спад. Хотя, как я уже говорила, всегда будут отдельные индивиды, которые бунтуют против правил или тех, кто их устанавливает. Сейчас мы понимаем, что ковид — это опасная болезнь, которая может унести жизнь. Нужно вести себя определенным образом, будучи в поле возможного заражения или распространения инфекции, и это уже зона ответственности каждого человека. И многое зависит от того, кто как ее понимает.