В Башкирии три человека умерли от коронавируса

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о соблюдении режима «Повышенной готовности», которые действуют с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Согласно новой редакции, в республике ввели некоторые послабления ковид-режима, например, разрешены массовые мероприятия и ярмарки с неограниченным количеством людей, новогодние утренники в детсадах, но без родителей.