В Башкирии три человека умерли от коронавируса

В республике вновь увеличилось число летальных исходов от Covid-19.

По данным оперштаба Башкирии, от коронавируса скончались три человека. С начала пандемии подтверждено 117 жертв нового вируса. Отметим, что за минувшие сутки ещё 159 человек заболели Covid-19. На лечении находятся 3294 пациента. Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о соблюдении режима «Повышенной готовности», которые действуют с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Согласно новой редакции, в республике ввели некоторые послабления ковид-режима, например, разрешены массовые мероприятия и ярмарки с неограниченным количеством людей, новогодние утренники в детсадах, но без родителей.

