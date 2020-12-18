В Башкирии три человека умерли от коронавируса

В Башкирии три человека умерли от коронавируса

Вчера, 12:39Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
В республике вновь увеличилось число летальных исходов от Covid-19.

По данным оперштаба Башкирии, от коронавируса скончались три человека. С начала пандемии подтверждено 117 жертв нового вируса.

Отметим, что за минувшие сутки ещё 159 человек заболели Covid-19. На лечении находятся 3294 пациента.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о соблюдении режима «Повышенной готовности», которые действуют с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Согласно новой редакции, в республике ввели некоторые послабления ковид-режима, например, разрешены массовые мероприятия и ярмарки с неограниченным количеством людей, новогодние утренники в детсадах, но без родителей.

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