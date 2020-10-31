Обходимые меры: почему жители Башкирии не хотят носить маски в пандемию коронавируса

— Это завуалированная агрессия к обществу, обесценивание других, проявление эгоизма. Например, мои родители заразились от человека, который делал им в доме ремонт и у которого пропало обоняние, но он об этом ничего не сказал, потому что для него было важно закончить объект и получить деньги. Это, в том числе, страх, что завтра всем станет очень плохо и не останется средств к существованию, он начинает стирать человеческие ценности. По пирамиде Маслоу нравственность выше физиологических потребностей, но сама эта ситуация с пандемией превращает людей в тех, кто думает только о себе. И таким людям уже не важно, спасется ли тот, кто случайно оказался рядом.