Обходимые меры: почему жители Башкирии не хотят носить маски в пандемию коронавируса

Несмотря на возобновление проверочных рейдов и штрафных санкций за несоблюдение мер безопасности, в Башкирии далеко не все носят маски и уж тем более — перчатки. Mkset разбиралась, почему в республике слабо соблюдается масочный режим.

27 октября глава республики Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в период пандемии коронавируса. Согласно изменениям, жителям Башкирии необходимо носить маски и перчатки в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, объектах торговли, финансовых организациях и МФЦ. Также 28 октября начал действовать всеобщий режим обязательного ношения масок в общественных местах по всей стране. Защита для окружающих Уточним актуальную и доказанную на данный момент информацию о пользе масок. Чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным путем: капли с вирусом из дыхательных путей зараженного человека оказываются в воздухе и оседают на слизистых здорового человека. Для того, чтобы капли оказались в воздухе, зараженному человеку не обязательно чихать или кашлять — достаточно просто дышать или говорить. Зараженный человек может быть переносчиком инфекции за несколько дней до появления фактических симптомов или в случае бессимптомного течения болезни. Таким образом, маска нужна, чтобы не заразить других: даже если вы чувствует себя хорошо, нельзя наверняка утверждать, что вы не являетесь в данный момент носителем вируса. Сегодня по-прежнему относительно мало научных данных о том, защищает ли маска того, кто ее носит, от попадания вируса в организм. Кроме того, есть важный нюанс: обычные маски не защищают глаза, а это еще один путь для заражения коронавирусом. Что касается безопасности, то маски не мешают нормальному газообмену, человек не страдает из-за недостатка кислорода или избытка углекислого газа и не подвергается большему риску заболеть. Photo: Медиахолдинг 1Mi Как на войне За первые месяцы пандемии в Башкирии регион вошел в пятерку регионов страны по числу административных дел, возбужденных за невыполнение правил, установленных властями, в период повышенной готовности к ЧС, в том числе перчаточно-масочного режима. В частности, с 1 апреля по 11 июня в суды республики поступило 17 тыс. таких материалов (в Москве — около 3 тыс., в Петербурге — около 2 тыс.). Общая сумма присужденных штрафов за этот период составила около 6 млн руб. Тем не менее и весной, и сейчас, во время второй волны, очень много людей относится к этому требованию несерьезно. И в торговых центрах, и в общественном транспорте (что уж говорить о таксистах) сравнительно много людей, которые отказываются носить маску либо снимают ее внутри помещения или автобуса. Так, по данным участника оперативного штаба РБ по борьбе с коронавирусом, последние проверки в общественном транспорте выявили в автобусах «Башавтортранса» 10% водителей с масками на подбородках и 20% пассажиров без масок, у частных перевозчиков — 70% водителей с масками на подбородках и 40% пассажиров без масок. При этом частники, как правило, вообще не просят пассажиров надевать маски. Многие пассажиры ездят без масок, предпочитая в случае необходимости ругаться с охранниками или кондукторами, которые чаще всего не считают необходимым идти на конфликт. В этом смысле последующие штрафные меры — как, например, 14 суток ареста за оскорбление кондуктора — скорее, штучное исключение. Напомним, что сейчас за нарушение масочного режима в транспорте гражданам грозит штраф 1-5 тыс. руб., должностных лиц могут наказать штрафом в 5-30 тыс. руб., для юридических лиц установлено наказание в виде штрафа от 50 до 200 тыс. руб. Photo: Медиахолдинг 1Mi Детский и подростковый психоаналитик, семейный психолог, создатель «Школы Юм» Юлия Хакимова считает, что у людей, которые сейчас отказываются носить маски, срабатывает психологическая защита. — Когда человек сталкивается с опасностью, он ее отрицает. Как солдат на войне, который считает, что его шальная пуля не возьмет, у нас люди думают, что у них крутой иммунитет, который в нужный момент сработает, как щит. Кроме того, когда ребенку очень страшно, он фантазирует, что он, скажем, волшебник и может все. Так и сейчас многим людям страшно, и они фантазируют, что они всемогущие и что эта болезнь их не коснется. Психолог подчеркивает, что есть категории людей, которые не соблюдают мер безопасности, заведомо зная о своей болезни. — Это завуалированная агрессия к обществу, обесценивание других, проявление эгоизма. Например, мои родители заразились от человека, который делал им в доме ремонт и у которого пропало обоняние, но он об этом ничего не сказал, потому что для него было важно закончить объект и получить деньги. Это, в том числе, страх, что завтра всем станет очень плохо и не останется средств к существованию, он начинает стирать человеческие ценности. По пирамиде Маслоу нравственность выше физиологических потребностей, но сама эта ситуация с пандемией превращает людей в тех, кто думает только о себе. И таким людям уже не важно, спасется ли тот, кто случайно оказался рядом. Кроме того, по данным проведенных исследований, игнорировать меры безопасности и не соблюдать масочный режим склонны те, кто обладает меньшим объемом «рабочей памяти» и страдает от перегрузки информации. Поэтому аналитики советуют все рекомендации делать простыми и лаконичными, а также легкодоступными сайтах, которые известны большинству. Полумеры В Башкирии легко заметить, что те, кто все же надел маску, нередко носят их неправильно — сдвинув на подбородок или открыв нос. Причина проста — в масках может быть трудно дышать, на коже скапливается влага, очки запотевают. Такое использование масок не эффективно, но чаще всего вызывает меньше негативной реакции у окружающих, чем если бы человек был вовсе без маски. Плакат, сделанный мэрией Вильнюса: "Носите маски так, как вы носите нижнее белье: закрывайте маской и рот, и нос". Кроме того, в правилах масочного режима есть два слабых звена, которые опосредованно влияют на распространение коронавируса. Первое — это дети. Согласно рекомендациям ВОЗ, дети до 5 лет не должны носить маски в общественных местах, в возрасте 6-11 лет — могут, но при соблюдении ряда критериев (может пользоваться самостоятельно, в районе идет широкомасштабная передача инфекции, не повлияет на психику и т. д.), старше 12 лет — должны. При том, что дети тоже могут болеть коронавирусом и служить переносчиком инфекции, родителям зачастую проще не надевать маску на своего ребенка, учитывая, что водители в общественном транспорте или охранники торговых центров менее строги к этим возрастным группам, чем ко взрослым. Срабатывает и личный пример: если родители не слишком ревностно выполняют требование носить маску, то скорее всего аналогично будут поступать и их дети. О личном примере можно вспомнить обратив внимание и на регулярно появляющегося без маски главу Башкирии Радия Хабирова. По его словам, у него высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции. Однако, с точки зрения психологии фактор «личного примера» работать не перестает. Еще одно слабое звено — перчатки. Масочный режим предполагает обязательное ношение перчаток в общественных местах, но даже в результате нынешних наблюдений можно утверждать, что в холодное время года одноразовые перчатки никто носить не будет — холодно. Тем более никто не будет ежедневно стирать теплые варежки или шерстяные перчатки после поручней в общественном транспорте или покупок в магазине, где одноразовую перчатку нередко дают только на кассе. При этом стоит отметить, что польза от одноразовых перчаток остается гораздо менее доказанной, чем польза от ношения маски. По мнению Юлии Хакимовой, одна из причин намеренного отказа от масок — это протест, который жители региона хотят высказать власти, чьи действия и меры население по тем или иным причинам считает неадекватными. — С одной стороны, есть вечные подростки, эдакие революционеры, которым нужно постоянно доказывать миру свою исключительность. Но здесь чувствуется и агрессия, которую человек направляет на власть, нарушая установленный закон. Например, жители Уфы злятся, что был организован массовый праздник на день республики, многие считают, что рост заболеваемости связан с этим массовым мероприятием. И отказ от маски — это их протест: вы вводите ограничения, но при этом сами же устраиваете большой концерт. Это пир во время чумы или это вирус на самом деле не так страшен, или это меня хотят в чем-то обмануть? Тогда и простые люди тоже перестают быть последовательными в своих действиях.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter