В Башкирии выявили 159 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявили 159 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 12:27Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован рекорд по заболевшим Covid-19. Данные предоставил оперштаб республики.

В территории Башкирии зафиксировано 159 новых ковид-пациентов. С начала пандемии диагноз подтвердился у 16 944 жителей республики. При это выздоровели 13 533 человека, в том числе 69 — за прошедшие сутки.

В настоящее время на лечении находятся 3294 пациента.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Башкирии отменили Аксаковскую ёлку и новогоднюю ёлку главы республики. Но свои подарки и дипломы дети всё-таки получат. Радий Хабиров исполнит три новогодных желания жителей Башкирии в рамках акции «Ёлка желаний».

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