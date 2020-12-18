В Башкирии выявили 159 новых случаев заболевания коронавирусом

В территории Башкирии зафиксировано 159 новых ковид-пациентов. С начала пандемии диагноз подтвердился у 16 944 жителей республики. При это выздоровели 13 533 человека, в том числе 69 — за прошедшие сутки.
В настоящее время на лечении находятся 3294 пациента.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Башкирии отменили Аксаковскую ёлку и новогоднюю ёлку главы республики. Но свои подарки и дипломы дети всё-таки получат. Радий Хабиров исполнит три новогодных желания жителей Башкирии в рамках акции «Ёлка желаний».