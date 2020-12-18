Медики из Башкирии прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Мобильная бригада БГМУ вылетела на помощь в Камчатский край 16 декабря. Пять врачей и семь сотрудников среднего медперсонала направлены в моногоспитали региона. На камчатку прибыли врачи-реаниматологи, медсестры и сестры-анастезисты.