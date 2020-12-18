Медики из Башкирии прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Медики из Башкирии прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом

Вчера, 08:24Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: БГМУ
В Камчатский край прилетели врачи из Медуниверситета Башкирии, сообщается на сайте правительства региона. В составе группы 12 человек под руководством заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии БГМУ, профессора Ильдара Лутфарахманова.

Мобильная бригада БГМУ вылетела на помощь в Камчатский край 16 декабря. Пять врачей и семь сотрудников среднего медперсонала направлены в моногоспитали региона. На камчатку прибыли врачи-реаниматологи, медсестры и сестры-анастезисты.

Практически сразу после прилёта на Камчатку медицинские сотрудники приступили к работе. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией, сказал врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

Группа сформирована по запросу Минздрава России.

Напомним, ранее медики из Башкирии оказывали помощь по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии, Киргизии, Амурской области и Абхазии.

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