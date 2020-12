В России рассмотрят проект об автоматическом назначении пенсий по инвалидности

Инициатива призвана избавить людей от необходимости лично подавать документы для назначения пенсионных выплат или социальных доплат.

Весной Госдума планирует рассмотреть законопроект о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности. Об этом сообщает «Парламентская газета». Ранее группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности. Авторами документа выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Инна Святенко и Мария Львова-Белова, группа депутатов «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым. Предполагается, что ПФР будет принимать решения о назначении выплат автоматически после того, как человека признают инвалидом и данные об этом появятся в информационной системе. Таким образом проект вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии. Если сейчас требуется приезжать и подписывать согласие на повышение выплаты, с принятием законопроекта прибавка будет оформляться автоматически. Цель этих поправок — избавить людей от необходимости лично подавать документы для назначения пенсионных выплат или социальных доплат. К разработке проекта авторов подтолкнула пандемия коронавируса. Аналогичный порядок в дальнейшем предлагается применять и в отношении безработных, пенсии которым будут назначать досрочно по предложению службы занятости. В частности, речь идет о гражданах, попавших под сокращение или уволенных в связи с ликвидацией организации, если до пенсионного возраста им остается не больше двух лет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter