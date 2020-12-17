В России рассмотрят проект об автоматическом назначении пенсий по инвалидности

В России рассмотрят проект об автоматическом назначении пенсий по инвалидности

Вчера, 10:11ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Инициатива призвана избавить людей от необходимости лично подавать документы для назначения пенсионных выплат или социальных доплат.

Весной Госдума планирует рассмотреть законопроект о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Ранее группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности. Авторами документа выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сенаторы Инна Святенко и Мария Львова-Белова, группа депутатов «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.

Предполагается, что ПФР будет принимать решения о назначении выплат автоматически после того, как человека признают инвалидом и данные об этом появятся в информационной системе. Таким образом проект вводит презумпцию согласия на увеличение пенсии. Если сейчас требуется приезжать и подписывать согласие на повышение выплаты, с принятием законопроекта прибавка будет оформляться автоматически.

Цель этих поправок — избавить людей от необходимости лично подавать документы для назначения пенсионных выплат или социальных доплат. К разработке проекта авторов подтолкнула пандемия коронавируса.

Аналогичный порядок в дальнейшем предлагается применять и в отношении безработных, пенсии которым будут назначать досрочно по предложению службы занятости. В частности, речь идет о гражданах, попавших под сокращение или уволенных в связи с ликвидацией организации, если до пенсионного возраста им остается не больше двух лет.

Related news:
пенсиявыплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы