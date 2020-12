В России пенсионеры смогут оформлять пенсию в банках

Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены.

Правительство России предоставит возможность оформлять пенсию в банках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где для этого есть соответствующие технические возможности, в том числе и в уполномоченных банках. Напомним, в октябре в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. Теперь при смене банка пенсионеры смогут выбрать дату зачисления выплат. Раньше она могла ощутимо сдвинуться, и это вызывало неудобства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter