В России пенсионеры смогут оформлять пенсию в банках

Оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где для этого есть соответствующие технические возможности, в том числе и в уполномоченных банках.