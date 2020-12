Член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил о том, что в условиях заморозки накопительной части пенсий единственным вариантом повышения будущей пенсии являются личные сбережения.

NEWS.ru пишет, что со слов эксперта, стратегия ежемесячного откладывания части дохода на старость будет еще более целесообразной, если средства инвестировать. Гринберг отметил, что сегодня достаточно сложно найти подходящие активы, которые с большой долей вероятности останутся надежными в будущем. Отмечается, Гринберг считает, что рассчитывать в будущем можно только на себя. Соответственно, важно откладывать на пенсию.

