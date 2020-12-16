В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недополученные пенсии

В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недополученные пенсии

Вчера, 10:12ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Инициативу уже вносили в Госдуму этой осенью, но документ не нашел поддержки и был возращен авторам.

В Госдуму повторно внесен законопроект, который устанавливает ответственность Пенсионного фонда России перед гражданами за ошибки в начислении пенсий. Об этом сообщает «Парламентская газеты».

Сейчас в случае неправильного начисления пенсии выплаты корректируются с определенного месяца, но недоначисленные деньги не компенсируются. Новый законопроект предлагает дополнительно выплачивать проценты на сумму неполученных средств, то есть высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить с нее процент и выплачивать его пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией. Процент будет определять ключевая ставка Банка России, которая действовала в соответствующие периоды.

Законопроект уже вносили в Думу осенью, но он не нашел поддержки и был возвращен авторам.

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