В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недополученные пенсии

Инициативу уже вносили в Госдуму этой осенью, но документ не нашел поддержки и был возращен авторам.

В Госдуму повторно внесен законопроект, который устанавливает ответственность Пенсионного фонда России перед гражданами за ошибки в начислении пенсий. Об этом сообщает «Парламентская газеты». Сейчас в случае неправильного начисления пенсии выплаты корректируются с определенного месяца, но недоначисленные деньги не компенсируются. Новый законопроект предлагает дополнительно выплачивать проценты на сумму неполученных средств, то есть высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить с нее процент и выплачивать его пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией. Процент будет определять ключевая ставка Банка России, которая действовала в соответствующие периоды. Законопроект уже вносили в Думу осенью, но он не нашел поддержки и был возвращен авторам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter