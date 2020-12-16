В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за недополученные пенсии

Сейчас в случае неправильного начисления пенсии выплаты корректируются с определенного месяца, но недоначисленные деньги не компенсируются. Новый законопроект предлагает дополнительно выплачивать проценты на сумму неполученных средств, то есть высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить с нее процент и выплачивать его пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией. Процент будет определять ключевая ставка Банка России, которая действовала в соответствующие периоды.