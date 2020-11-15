В России классным руководителям выплатят по 5 тысяч рублей

В России классным руководителям выплатят по 5 тысяч рублей

Вчера, 14:45ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Надбавка положена педагогам всех российских школ, включая ведомственные.

Согласно постановлению премьер-министра России Михаила Мишустина, в России введена новая выплата, предназначенная для учителей, которые работают в качестве классных руководителей.

Выплата не зависит от количества учеников, важен сам факт классного руководства. Одна выплата равна 5 тыс. руб., если педагог ведет два класса — 10 тыс. руб. Выплата не входит в размер заработной платы и начисляется отдельно. Надбавка положена педагогам всех школ, включая образовательные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти (МИД России, Минкультуры России, Минтранс России и МЧС России).

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, на эти цели ежегодно будет выделяться 73,5 млрд бюджетных средств.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей.

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