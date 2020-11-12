В России выделят еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Напомним, ранее жители России массово подписыали петицию с просьбой продлить выплаты на детей до 16 лет, которые были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии. В июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.