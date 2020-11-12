В России выделят еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Почти 62 миллиарда рублей правительство направит дополнительно, чтобы профинансировать выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сделавшего заявление на заседании кабмина.
По инициативе президента такую материальную поддержку получают малообеспеченные семьи. По словам главы правительства, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в текущем году превысит 123 млрд рублей. Эти средства рассчитаны более чем на четыре млн детей от трех до семи лет.
Напомним, ранее жители России массово подписыали петицию с просьбой продлить выплаты на детей до 16 лет, которые были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии. В июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.