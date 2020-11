В России выделят еще 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

По словам главы правительства, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в текущем году превысит 123 млрд рублей.

Почти 62 миллиарда рублей правительство направит дополнительно, чтобы профинансировать выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сделавшего заявление на заседании кабмина. По инициативе президента такую материальную поддержку получают малообеспеченные семьи. По словам главы правительства, общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в текущем году превысит 123 млрд рублей. Эти средства рассчитаны более чем на четыре млн детей от трех до семи лет. Напомним, ранее жители России массово подписыали петицию с просьбой продлить выплаты на детей до 16 лет, которые были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии. В июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.

