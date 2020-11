В России на выплаты нуждающимся семьям с детьми направят 123 млрд рублей

Выплаты получат российские семьи, в которых суммарно воспитывают более 4 млн детей.

На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства. По словам чиновника, по инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет продолжает предоставляться ежемесячная денежная выплата. На эти цели дополнительно направлено почти 62 млрд руб., общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд руб. В текущем году выплаты получат семьи, где воспитывают суммарно более 4 млн детей.

