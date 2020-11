В России продлен порядок назначения выплат семьям с детьми до трех лет

7 ноября в России в силу вступил закон, по которому продлевается беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет.

7 ноября в России в силу вступил закон, по которому продлевается беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Выплаты полагаются семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов. Согласно закону, если до 1 марта 2021 года ребенку исполнится год или два года и у семьи есть право на эти выплаты, заявление о продлении пособия подавать не нужно. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. Напомним, такой порядок уже действовал с 1 апреля до 1 октября. В тот период выплаты продлевались автоматически и родителям не нужно было посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия.

