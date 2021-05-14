В Башкирии начали обновлять старинный Шоттовский парк

В Башкирии начали обновлять старинный Шоттовский парк
В Башкирии начали обновлять старинный Шоттовский парк
Сегодня, 17:59ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Парк является памятником природы и занесен в Красную книгу России.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в парке села Ермолаево (Куюргазинский район) начались ремонтные работы по благоустройству. Отметим, что этот парк площадью 10,2 га является памятником природы и с 1988 года внесен в Красную Книгу России. Он был заложен в середине XIX века местным помещиком Ипполитом Шоттом. На его территории растут лиственница, сосна, липа, черемуха, осина, береза, ирга, сирень и различные лекарственные кустарники. Сегодня парк нуждается в обновлении и благоустройстве.

Сейчас на территории укладывают бордюры. Также будут выполнены работы по асфальтированию центрального прохода, устройству пешеходных и велосипедных дорожек, замене входных ворот и части забора, установке парковых светильников, скамеек, урн и видеонаблюдения.

В 2022 году в Шоттовском парке планируется благоустроить прибрежную зону или сквер героям Гражданской войны. Чтобы выбрать объект благоустройства, всем местным жителям необходимо проголосовать за один из этих объектов на единой Всероссийской платформе до 30 мая. Напомним, в годы Гражданской войны на территории парка белогвардейцы расстреляли солдат Красной Армии — на этом месте позже был установлен памятник.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024
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