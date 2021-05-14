В Башкирии начали обновлять старинный Шоттовский парк

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в парке села Ермолаево (Куюргазинский район) начались ремонтные работы по благоустройству. Отметим, что этот парк площадью 10,2 га является памятником природы и с 1988 года внесен в Красную Книгу России. Он был заложен в середине XIX века местным помещиком Ипполитом Шоттом. На его территории растут лиственница, сосна, липа, черемуха, осина, береза, ирга, сирень и различные лекарственные кустарники. Сегодня парк нуждается в обновлении и благоустройстве.