На благоустройство сквера «Птицы» в Уфе выделят почти 80 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы отберёт подрядчика для благоустройства сквера «Птицы», который построят возле школы №130 на улице Гагарина, 50/3 в микрорайоне Сипайлово. Аукцион состоится 21 мая, говорится на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 79,43 млн рублей. Средства для благоустройства сквера выделят из бюджетов республики и города. Подрядчику предстоит убрать старые покрытия и сооружения, срубить деревья, покрыть асфальтом дорожки и тротуары, провести наружные сети электроснабжения, установить камеры видеонаблюдения, поставить малые архитектурные формы, озеленить территорию. Кроме того, в сквере построят скейт-парк, спортивную и баскетбольную площадки. Работы планируют завершить к 1 декабря 2021 года. Площадь участка достигает 21,76 тысячи кв. м, из которых 150 кв. м займёт площадь застройки, а 7,8 тысячи кв. м - территория озеленения. Проект был разработан московским ООО «СК "Альянс"». Напомним, в марте предполагалось, что благоустройство сквера «Птицы» обойдётся в 90 млн рублей. Вице-мэр Уфы Радмил Муслимов отмечал, что данная территория нуждается в кардинальном преображении.

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