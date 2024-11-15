mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Парки и скверы

Выбрать дату
2024
На порчу сквера в Уфе власти потратили ₽40 млн
15 ноября, 18:24
Уфимскому парку установили «личные границы»
29 октября, 12:12
В Уфе разобьют пчелосквер
В микрорайоне Кузнецовский Затон, появится новый сквер — третий по счету в концепции «Кузнецовский затон — город-сад», сообщает глава района Илвир Нурдавлятов.
5 июля, 04:40
Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом
20 мая, 11:26
Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции
14 мая, 15:28
Поход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкой
8 мая, 09:21
В центре Уфы появилась новая аллея
Благоустройство аллеи у здания Уфимского телецентра прошло в рамках подготовки к празднованию 450-летия Уфы, сообщает мэрия города.
27 апреля, 09:50
Медленная смерть измученных зверей: что думают уфимцы о контактных зоопарках
20 марта, 05:17
В Башкирии приостановили тендер на 150 млн рублей по жалобе одного из участников
12 марта, 12:24
В уфимском Парке лесоводов могут расширить территорию зверинца
7 марта, 11:54
Известны подробности об увековечивании памяти первого президента Башкирии
15 января, 07:37
2023
В Уфе изменят территорию Арт-Квадрата
Помимо этого, в центре разобьют новый сквер и высадят деревья, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на брифинг в администрации Уфы по благоустройству и озеленению.
15 ноября 2023, 03:44
В Уфе вандалы испортили детскую площадку в сквере, открытом 4 дня назад
Фото публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
7 ноября 2023, 06:15
Морской бой и тающие ледники: как выглядит новый сквер Михалева в Уфе
2 ноября 2023, 11:02
В Уфе перестанут работать фонтаны
Фонтаны в городских парках и скверах постепенно готовят к зиме, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
16 октября 2023, 11:33
Скульптуры и вигвамы: смотрим на сад Аксакова в Уфе после реконструкции
13 октября 2023, 02:00
В сад им. Аксакова в Уфе вернули входную арку
Ранее входная группа была демонтировала и отправлена на реконструкцию.
7 октября 2023, 07:30
До 20 млн рублей выделят в Уфе на уход за двумя парками
Подрядчику нужно будет обеспечить уход за зелёными насаждениями и инфраструктурой в парках «Кашкадан» и Нефтехимиков, сообщается на портале госзакупок
7 сентября 2023, 06:47
Раскрыты детали проекта благоустройства парка имени Ленина в Уфе
Подрядчиком по итогам конкурса на портале госзакупок стала компания «Альбит»
2 сентября 2023, 12:16
Суррогатный алкоголь, изменение автобусных маршрутов и погибающая русалка в Уфе
О главных событиях 28 августа в Башкирии — в дайджесте Mkset
28 августа 2023, 16:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика