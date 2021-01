Вакцинация препаратом Pfizer в России пока является незаконной

В России не могут использоваться вакцины от коронавируса, которые не прошли здесь государственную регистрацию.

В конце 2020 года стало известно, что филиал израильского госпиталя Hadassah в Москве ведет переговоры о поставках в Россию вакцин производства Pfizer и Moderna. В московском госпитале рассказали, что лишь ведут переговоры о поставке, о сроках вакцинации новым препаратом говорить пока рано. Как пояснили в Росздравнадзоре, согласно законодательству, ввоз на территорию страны и применение вакцин от коронавируса, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Ранее сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в России. Подробнее — в материале «Новых известий». Ранее Mkset подробно разобрал все возможные вакцины от коронавируса, которые разработаны на данный момент. Напомним, сейчас клинические исследования проходят 48 вакцин от коронавируса, 11 из них добрались до третьей фазы испытаний, во время которой оценивается их эффективность. Пока разработчики только трех вакцин объявили о доказанной эффективности. Добавим, что любые иностранные вакцины не будут доступны в России сразу после завершения испытаний и успешных оценок — прежде всего, они должны будут пройти экспертизу Минздрава РФ, а это потребует некоторого количества времени.

