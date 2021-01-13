Минздрав рассказал о районах Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В Куюргазинском районе семь человек заболели коронавирусом, в Туймазинском — пять, в Уфимском районе, Сибае и Стерлитамаке — по четыре. Бакалинский, Бирский, Салаватский, Татышлинский, Учалинский районы и город Октябрьский представили данные о трех ковид-пациентах. По два заболевших зафиксировано в Зианчуринском, Ишимбайском, Кигинском, Мечетлинском районах, а также в Салавате. В Мишкинском и Хайбуллинском районах выявлено по одному случаю.