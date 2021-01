Минздрав рассказал о районах Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало данные по зараженным Covid-19 в различных районах Башкирии. Отметим, что за минувшие сутки было выявлено 167 новых случаев заболевания.

Большинство пациентов зарегистрировано в Уфе. В столице республики подтверждено сразу 37 случаев. В Альшеевском и Мелеузовском районах выявлено по 22 новых заболевших коронавирусом. Белебеевский район сообщил о 12 пациентах, Бижбулякский — об 11, Кугарчинский — о девяти. В Куюргазинском районе семь человек заболели коронавирусом, в Туймазинском — пять, в Уфимском районе, Сибае и Стерлитамаке — по четыре. Бакалинский, Бирский, Салаватский, Татышлинский, Учалинский районы и город Октябрьский представили данные о трех ковид-пациентах. По два заболевших зафиксировано в Зианчуринском, Ишимбайском, Кигинском, Мечетлинском районах, а также в Салавате. В Мишкинском и Хайбуллинском районах выявлено по одному случаю.

