В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заболели коронавирусом. За все время с начала пандемии 21 402 жителя республики заразились опасным вирусом. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с коронавирусом Минздрава.

За прошедший день 110 человек выздоровели от коронавируса. Всего смогли побороть болезнь 16 111 человек, сообщают в региональном Минздраве. Напомним, ранее стало известно, что большинство пациентов зарегистрировано в Уфе. В столице республики подтверждено сразу 37 случаев. В Альшеевском и Мелеузовском районах выявлено по 22 новых заболевших коронавирусом. Белебеевский район сообщил о 12 пациентах, Бижбулякский — об 11, Кугарчинский — о девяти.

