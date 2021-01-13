В Новосибирской области за сутки скончались девять заболевших коронавирусом

Как сообщает atas.info, оперативный штаб приводит следующие данные. Умерли две женщины, которым было 67 и 70 лет, и семеро мужчин: 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет и 91 год. За все время произошло 1073 смертельных случая.