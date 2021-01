В Новосибирской области за сутки скончались девять заболевших коронавирусом

Еще девять человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области. Всем им было больше 50 лет.

Как сообщает atas.info, оперативный штаб приводит следующие данные. Умерли две женщины, которым было 67 и 70 лет, и семеро мужчин: 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет и 91 год. За все время произошло 1073 смертельных случая. На данный момент 149 пациентов получают лечение в реанимации, из них 31 подключен к аппаратам ИВЛ. Всего в больницах лечатся около 3-х тысяч больных, также около 3-х тысяч человек находятся на карантине. В настоящее время зарегистрировано всего 29 752 случая заболевания, 26 365 человек выздоровели.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter