Это американская компания «Pfizer», которая еще во время Второй мировой войны производила пенициллин. Еще одна американская компания «Moderna», которая за 10 лет существования не зарегистрировала ни одного препарата. И российский Центр эпидемиологии им. Гамалеи, чья вакцина «Спутник V» также показала положительный эффект и уже используется для бесплатной вакцинации в России. Добавим, что иностранные вакцины не будут доступны в России после завершения испытаний и успешных оценок — они должны будут пройти экспертизу Минздрава РФ, а это потребует некоторого количества времени.