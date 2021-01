Коронавирус продолжает распространяться по планете. Вторая волна заболеваемости еще не закончилась, а британский штамм опасной инфекции, заразнее предыдущих образцов, уже вышел за пределы Британии.

Как показала практика, локдаун и другие карантинные меры не помогают полностью избежать продолжения пандемии, поэтому единственной надеждой на избавление от коронавируса стала вакцина. Mkset рассказывает, какие вакцины в настоящее время доступны в России, как делают прививку, что нужно для нее, какие противопоказания и ограничения выявили эксперты во время формирования иммунитета, а также когда начнется массовая вакцинация в регионах страны. Разработка вакцины от коронавируса На данный момент клинические исследования проходят 48 вакцин от коронавируса, 11 из них добрались до третьей фазы испытаний, во время которой оценивается их эффективность. Пока разработчики только трех вакцин объявили о доказанной эффективности. Это американская компания «Pfizer», которая еще во время Второй мировой войны производила пенициллин. Еще одна американская компания «Moderna», которая за 10 лет существования не зарегистрировала ни одного препарата. И российский Центр эпидемиологии им. Гамалеи, чья вакцина «Спутник V» также показала положительный эффект и уже используется для бесплатной вакцинации в России. Добавим, что иностранные вакцины не будут доступны в России после завершения испытаний и успешных оценок — они должны будут пройти экспертизу Минздрава РФ, а это потребует некоторого количества времени. Дополнительная информация: в октябре в России была зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр «Вектор». Эта вакцина сейчас пока еще проходит пострегистрационные клинические испытания, но возможность ее использовать в 2021 году российские власти уже анонсировали. Вакцина Спутник V «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся в организм с промежутком в 21 день. Сейчас «Спутник V» входит в десятку вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения, которые завершают клинические испытания и планируют массовое производство. Вакцину создавали научные силы Минздрава, а тестирование проводили с участием военных медиков. На создание прививки потребовалось 1,5 млрд руб. и пять месяцев — столько ресурсов было затрачено после получения госзадания и начала финансирования до регистрации вакцины. Незначительный срок и относительно небольшие затраты исследователи объясняют технологической платформой по созданию вакцин, которая разрабатывалась в Центре Гамалеи на протяжении последних 25 лет. В частности, на этой платформе ранее создали успешно применяемую вакцину против лихорадки Эбола. Клинические испытания Непосредственно до клинических испытаний российская вакцина полностью прошла все стадии проверок эффективности и безопасности, в числе которых были эксперименты на лабораторных животных, среди которых были и два вида приматов. Первые две фазы кинических испытаний завершились к августа 2020 года. Все добровольцы хорошо их перенесли, не было зарегистрировано неожиданных или серьезных нежелательных явлений. Согласно заключению врачей, «Спутник V» поспособствовал формированию иммунитета к коронавирусу: ни один из участников этих испытаний не заразился после вакцинации. 11 августа вакцина была зарегистрирована, активное вещество вакцины и способ его использования запатентовано Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. С этого момента — в соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, — она может использоваться для вакцинации населения России. В конце августа были запущены пострегистрационные клинические исследования вакцины на более 40 тыс. добровольцев в России и Беларуси. Эффективность вакцины Общая эффективность вакцины «Спутник V» оценивается в 91,4% (у Pfizer этот показатель составил 90%), впоследствии этот показатель был повышен до 96,2%. Расчет проводился на основе данных по 22,7 тыс. добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. В третьей и четвертой контрольных точках было зафиксировано 78 заболевших добровольцев, из них 16 получило вакцину, остальные — плацебо. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в группе принимавших плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, а в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев не было. Дополнительная информация: эксперты ВОЗ говорили, что будут считать успешной любую вакцину, эффективность которой превысит 70%. Состав и применение вакцины Вакцина «Спутник V» разработана на основе человеческого аденовируса — это довольно распространенный вирус, вызывающий у людей простуду. Аденовирус часто используют в качестве основы как для различных вакцин, так и генетических препаратов. В данном случае он выступает носителем генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. После введения его в организм клетки человека начинают производить белок, с помощью которого коронавирус соединяется с человеческими клетками и на который организм реагирует выработкой нейтрализующих антител. То есть именно он вызывает иммунную реакцию и становится катализатором образования антител в теле человека, которые формируют антивирусную защиту. Photo: Медиахолдинг 1Mi Эксперты объясняют «Спутник V» как «неживую вакцину с эффектом живой»: вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе вакцины, используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. Если сравнивать ее с другой российской разработкой «ЭпиВакКорона», то последняя построена иначе — на основе искусственно синтезированных фрагментов структуры вируса. После ее введения в организм иммунитет вырабатывается к различным антигенам, то есть чужеродным элементам вируса. При этом версия «Вектора» на данный момент предполагает менее стойкий и длительный иммунный ответ, чем у «Спутника V». Инструкция по применению "Спутник V" Прививка от COVID-19 делается дважды. Сам процесс занимает около часа: 10 минут — осмотр врача перед прививкой

15 минут — подготовка препарата. Поскольку вакцина хранится в замороженном виде, препарат нужно разморозить перед процедурой.

30 минут — наблюдение после прививки После прививки выдается сертификат, в котором будут проставлены специальные отметки, подтверждающие первый и второй этапы вакцинации (дата прививки, название вакцины, подпись врача). Противопоказания к вакцинации от коронавируса Согласно заявлению Минздрава РФ, вакцинация «Спутником V» не рекомендуется пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, а также перенесенным в течение года острым коронарным синдромом или инсультом. Кроме того, прививка не рекомендуется, если в ближайшие три месяца планируется зачать ребенка. Также противопоказана вакцина для тех, кто болеет острыми инфекционными заболеваниями или имеет аллергию на отдельные компоненты вакцины, а также беременным и кормящим женщинам. Лучше всего перед вакцинацией пройти обследование и проконсультироваться с врачом о возможности данной прививки. Важно! Вакцинация запрещена для людей младше 18 лет. В конце декабря Минздрав разрешил вакцинировать людей старше 60 лет — эта категория граждан начнет получать прививку в начале нового года. Ранее планировалось, что после завершения исследований по вакцинации взрослых начнется работа по изучению вакцины для детей и подростков — предположительно в середине 2021 года. Photo: Медиахолдинг 1Mi Побочные эффекты от вакцины Сейчас нет никаких оснований считать, что вакцина от коронавируса может быть опасна, но у нее есть ряд побочных эффектов, как и у любых других лекарственных препаратов. В инструкции к вакцине прилагается список возможных временных последствий после укола. В частности, это озноб, повышенная температура, головная боль, увеличение лимфоузлов, снижение аппетита. Эти эффекты в большинстве случаев протекают в легкой или средней форме в течение одного-двух дней после вакцинации. Photo: DW.com Обратите внимание! После начала вакцинации добровольцы отмечают, что наиболее частотными были кратковременные общие реакции — озноб, повышение температуры, головная боль, общее недомогание, а также болезненные ощущения и отечность в месте инъекции. Нужно понимать, что все указанные побочные эффекты не проявляются у каждого из привитых, это лишь возможная реакция, которая считается нормальной. Более того, по мнению врачей, такой иммунный ответ необходим как показатель адекватной работы организма. К середине декабря в России было вакцинировано более 26 тыс. добровольцев, непредвиденных нежелательных явлений после вакцинации выявлено не было. Когда начнется вакцинация от коронавируса в России Вакцинация против COVID-19 началась в России с 5 декабря. В настоящее время прививаются лишь группы риска — врачи, учителя, волонтеры, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением и гипертонией, а также лица старшего возраста. Начало массовой вакцинации в России запланировано на январь–февраль 2021 года. В ноябре в гражданский оборот было выпущено около 117 тыс. доз вакцины, в декабре — 320 тыс., план на декабрь составлял 1,5 млн доз. По словам министра промышленности РФ Дениса Мантурова, на сегодняшний день в России изготовлено более 2 млн доз препарата, половину введут в гражданский оборот до конца года. С февраля следующего года планируется производить по 3 млн доз/месяц, с апреля — по 6 млн доз, чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию всех желающих жителей России. Photo: Медиахолдинг 1Mi По данным на середину декабря, оба этапа вакцины «Спутник V» вне клинических испытаний успели получить более 200 тысяч человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, к осени 2021 года планируется привить около 70% взрослого населения — к этому моменту пандемия коронавируса в стране станет управляемой. 27 декабря вакцинация от коронавируса началась в Евросоюзе (Италия, Чехия, Кипр, Германия), также 300 тыс. доз «Спутника V» получила от России Аргентина. Вакцинация обязательна и принудительна? По словам главного инфекциониста Москвы Николая Малышева, в обязательном порядке вакциной никто никого прививать не будет. По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней вакцинация проводится исключительно по желанию и любой человек вправе отказаться. Напомним, в августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. В настоящее время первые дозы вакцины предполагается отдать учителям, врачам и волонтерам, которые находятся в группах риска. Делать прививку детям власти пока не планируют. Нужно ли делать прививку, если ты переболел коронавирусом? Коронавирус в анамнезе не всегда является противопоказанием к применению вакцины. Исследования показали, что уровень антител в крови после выздоровления постоянно снижается, на достаточно высоком уровне они держатся лишь 3-4 месяца, после чего исчезают. В качестве доказательства можно привести уже известные случаи повторного заболевания коронавирусом. Врачи считают, что вакцинация от COVID-19 будет носить сезонный характер, и прививки будут ставить как здоровым людям, так и тем, кто уже перенес болезнь ранее, но в настоящий момент не имеет в организме достаточного количества антител. Учитывая ограниченное количество произведенной вакцины, наличие антител к коронавирусу в крови является противопоказанием, поскольку достигаемый вакциной эффект будет нивелирован уже имеющимся в организме иммунитетом. Можно ли пить алкоголь во время вакцинации от коронавируса? Как и в случае любой другой прививки, следует разумно ограничить потребление алкоголя накануне вакцинации и после укола. Это необходимо, чтобы организм сформировал иммунитет после получения вакцины. В случае «Спутника V» эксперты из института Гамалеи настоятельно рекомендуют воздержаться от распития спиртных напитков в течение трех дней после каждого из двух уколов, в противном случае можно сильно снизить эффективность вакцины. О полном запрете на алкоголь в период между двумя уколами речи не идет, хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова советовала отказаться от алкоголя за две недели до прививки и на 42 дня — после. В течение полутора месяцев, пока формируется иммунитет, также не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Можно ли будет сделать прививку от коронавируса платно? Минздрав подчеркивает, что для граждан России вакцинация «Спутником» будет бесплатной, и в дальнейшем войдет в национальный календарь прививок. Когда объемов вакцины будет произведено достаточно, ее можно будет приобрести. Согласно данным Минздрава, предельная отпускная цена вакцины в России составит 1942 руб. за два компонента. С выходом на международный рынок в феврале 2021 года вакцина будет стоить 10 долларов за дозу (для успешной вакцинации требуется две дозы). Запись на вакцинацию от коронавируса в Уфе В декабре в Башкирию поступило около 7,5 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V») от коронавирусной инфекции. Тем не менее массовая вакцинация в регионе пока не планируется: на республиканский масштаб предполагается выйти только после поступления более 1 млн доз препаратов. Этого показателя предполагается достигнуть до лета 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Пока имеющейся вакциной прививают медицинских и соцработников, сотрудников внутренних дел, ЖКХ и волонтеров. Опросы показывают, что примерно четверть опрошенных жителей республики готовы получить прививку российского производства, треть респондентов ставить вакцину не планирует.

