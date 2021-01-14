Эксперт: в 2022 году пенсии в России могут уменьшиться из-за дефицита средств в ПФР

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб считает, что государство выполняет свои обязательства в полной мере и продолжит это делать в будущем. По ее словам, к 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тыс. руб. Она добавила, что обязательства государства в этой части выполняются, а индексировать пенсию будут не реже раза в год по сумме не меньше, чем уровень инфляции.