Эксперт: в 2022 году пенсии в России могут уменьшиться из-за дефицита средств в ПФР

Причиной может стать экономический кризис, случившийся из-за пандемии коронавируса.

Россиянам, которые родились после 1972 года, не стоит ждать большой пенсии из-за дефицита денег в Пенсионном фонде страны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на экономиста Виталия Калугина. По его словам, жителям России, родившимся после 1972 года, "рассчитывать на нормальные выплаты от государства не стоит", при этом пенсия будет настолько низкой, что прожить на эти средства будет проблематично. Аналитик подчеркнул, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо сначала восстановить экономику и только потом собирать налоги. Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб считает, что государство выполняет свои обязательства в полной мере и продолжит это делать в будущем. По ее словам, к 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тыс. руб. Она добавила, что обязательства государства в этой части выполняются, а индексировать пенсию будут не реже раза в год по сумме не меньше, чем уровень инфляции.

