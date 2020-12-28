Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

Сегодня, 19:52ОбществоPhoto: pxhere.com
Жители России смогут выбирать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях при введении этого платежного средства. Об этом рассказала руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Пенсии — как граждане захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счета в банках, на карту, если к данному счету привязана карточка», — сказала она, давая ответ на соответствующий вопрос.

Как пишет RTVI, вместе с этим глава ЦБ РФ отметила, что решение по поводу выпуска цифровой валюты еще не приняли.

«Мы и правда обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски различные могут возникать. Также нам следует понять, что действительно люди и бизнес получат от этого, вы правильный вопрос задали», — добавила она.

В середине октября текущего года Центробанк России рассказал в докладе о концепции цифрового рубля. У него будет форма уникального цифрового кода, и он будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет осуществляться в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет производить ЦБ РФ, а владельцы денежных средств будут иметь возможность свободного перевода рублей из одной формы в другую.

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