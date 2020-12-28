Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях

В середине октября текущего года Центробанк России рассказал в докладе о концепции цифрового рубля. У него будет форма уникального цифрового кода, и он будет храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет осуществляться в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет производить ЦБ РФ, а владельцы денежных средств будут иметь возможность свободного перевода рублей из одной формы в другую.