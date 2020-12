В России в январе 2021 года выплатят повышенные пенсии

На дополнительные отчисления из ПФР могут рассчитывать несколько категорий граждан

На дополнительные отчисления из Пенсионного фонда могут рассчитывать пожилые граждане, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, учащиеся в школах, или дети-студенты очных отделений. Об этом сообщает портал Ura.ru. В частности, повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2843,13 руб. Данный размер индексируется ежегодно. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам. Напомним, на пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин пообещал гражданам повышенную пенсию. По его словам, при бюджетной обеспеченности пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3%.

