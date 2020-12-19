В России в январе 2021 года выплатят повышенные пенсии

В частности, повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2843,13 руб. Данный размер индексируется ежегодно. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.