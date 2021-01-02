Жители России старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.