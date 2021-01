Жители России старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях

Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.

Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года. Об этом сообщает Российская газета. Рубеж 45 лет выбран потому, что к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости. Напомним, заморозка накопительных пенсий продлена до конца 2023 года. В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

