Жители России старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях

Жители России старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях

Вчера, 21:53ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.

Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года. Об этом сообщает Российская газета.

Рубеж 45 лет выбран потому, что к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости.

Напомним, заморозка накопительных пенсий продлена до конца 2023 года.

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

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