Каждый третий работник в России хочет выйти на пенсию раньше времени

Разговоры о повышении пенсионного возраста ходят давно. Дмитрий Медведев, недавно одобренный Госдумой на должность премьера, обещал внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время предложения об изменении пенсионного возраста. Напомним, что сейчас в общем порядке мужчины уходят на заслуженный оплачиваемый отдых в возрасте 60 лет, женщины на пять лет раньше.

Служба исследований Head Hunter провела исследование среди работающего населения. Согласно ему, только 6% опрошенных готовы продолжить работать после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости». Каждый второй – 53% – считает, что действующие сегодня нормы вполне нормальные и ничего менять не надо. 35% опрошенных считают, что на пенсию нужно выходить еще раньше, чем сейчас.

Из тех опрошенных, кто за повышение пенсионной планки, считают оптимальным возрастом выхода на пенсию для мужчин 63 года и 60 лет для женщин. А те, кто хочет выйти на пенсию раньше положенного, считают, что лучший возраст для этого – 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.